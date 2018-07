Einen Cherubino der erotischen Malerei nannten ihn die Brüder Goncourt. Ihre Formulierungen haben immer Charme und immer auch eine Prise Wahrheit – aber wer sie wörtlich nimmt, hat sie mißverstanden. (Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt, schlagt nach bei Fragonard, in Cherubinos galantem Bilderbuch, des von Rose zu Rose Flatternden, Schmachtenden, Kosenden.) Die Zeitgenossen feierten seine Bilder als Perlen erotischer Kunst. "Die Schaukel" ist trotz des amourösen Sujets etwas trocken geraten, eine Auftragsarbeit. "Malen Sie Madame auf einer Schaukel, die ein Bischof in Bewegung hält. Mich plazieren Sie so, daß ich die Beine dieses hübschen Kindes in Augennähe habe, oder noch näher, wenn Sie das Bild dadurch gefälliger machen wollen." Ein anderer, seriöser, drittrangiger Maler hatte sich geweigert, Fragonard hat den Auftrag ohne Skrupel angenommen. Er malte den "Ersehnten Augenblick" und "Das ausgezogene Hemd" und "Le feu aux Poudres" und den "Heimlichen Kuß". Er war kein Spielverderber, es fiel ihm seinem Naturell nach nicht schwer, mit den Wölfen des Ancien Regime zu heulen, er hat später auch die Revolution mit Gleichmut überstanden. Die Epoche lieferte ihm Frivolitäten und Anzüglichkeiten frei Haus, und was aus seinem Atelier hervorging, war gewiß auch erotische Kunst, aber vor allem, mit wenigen Ausnahmen, die das Niveau der konventionellen Schäferliteratur nicht übersteigen, große Malerei.

Eine Auswahl seiner schönsten Bilder bringt die Monographie von Jacques Thullier, die bei Skira (Genf) als neuester Band der Reihe "Der Geschmack unserer Zeit" erschienen ist (160 S. mit 48 Farbtafeln, 32,– DM). Der Autor betont nicht den Cherubino-Charme, der ohnehin offen zutage liegt, sondern die malerischen Qualitäten, und gerade in diesem Zusammenhang bewährt sich die Skira-Methode der Detailaufnahmen, die vom Sujet ablenken und den wunderbar leichten Duktus, die flüssigen, ungeheuer spontanen Strukturen der Malerei verdeutlichen.

Thullier vermeidet den Fehler vieler Monographen, die ihren Maler auf eine Formel bringen wollen. Er identifiziert ihn nicht mit Rokoko, und er setzt auch hinter den Romantiker Fragonard ein Fragezeichen. Bilder wie "Die Schaukel" und "Die Badenden", das Schauspielerporträt und "Rinaldo in den Gärten. Armidas" lassen sich auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Der Lebensbericht ("Fragonard oder der glückliche Maler") unterscheidet sich angenehm von älteren Biographien, die dem Maler, von seinen Bildern verführt, die Rolle eines Casanovas andichteten. Seinem Werk fehlen alle bekenntnishaften, persönlichen Züge, anders als bei Boucher sind seine Modelle namenlos, ein Zusammenhang zwischen Leben und Werk von Honoré Fragonard läßt sich nicht herstellen.

Gottfried Sello