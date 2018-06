Michel le Grand, der fast vierzig Jahre seines Lebens in einer Hotelbar in Casablanca verbracht hat und, weil es ihm im nachkolonialen Marokko nicht mehr gefiel, fast zehn in der Bar des Hotels Imperial Palace, einem abgeblätterten, aber noch immer wenn auch auf eine etwas geisterhafte Weise luxuriösen Jahrhundertwendekasten am Strand von Annecy – Michel hat in seinem Leben nicht viele Trickfilme gesehen, aber so ziemlich alle Leute, die Trickfilme machen oder sonstwie mit Trickfilmen zu tun haben, treffen sich vor seiner überdimensionalen Theke, hinter der er meist unsichtbar rumort und seine Bloody Marys und Martinis mixt, alle zwei Jahre im Juni zu den „Journées Internationales du Cinéma d’Animation“ und führen sich gegenseitig ihre neuen Filme vor.