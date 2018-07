Das politische Kabarett in Rom, das „Köfferchen“ (il bagaglino), begibt sich am 1. Juli für 50 Tage aufs Mittelmeer zu einer Kreuzfahrt. Die Bagaglino-Mannschaft, die ihr Programm in der Vicolo della Campanella Nr. 4 spielt, hat die Zweimastsegelbrigantine „Costa del Sol“ mit Dieselmotor gechartert und für die Kreuzfahrt ausrüsten lassen. Der Kapitän ist Franzose, die Küche italienisch – und abends politisches Kabarett. Kosten etwa 80 Mark pro Tag.