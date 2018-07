Von Zweistein

Vor mir liegen fünf Kugeln, die alle gleich groß sind. Drei davon haben dasselbe Gewicht. Von den beiden übrigen ist die eine schwerer und die andere leichter als jede der drei ersten Kugeln; und zwar ist das Gewicht der leichteren Kugel um soviel geringer, als das der schwereren größer ist. Mit Hilfe einer Balkenwaage (ohne Gewichte) soll in drei Wägungen bestimmt werden, welche Kugel die leichtere und welche die schwerere ist. (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Die Zahlen, die der Knabe zur Chiffrierung seiner Mitteilung benutzt hatte, waren Primzahlen, also nur durch eins und sich selber teilbar. Das war der Clou. Dem Buchstaben A entsprach die Primzahl 2, B die nächsthöhere Primzahl 3, C die 5 und so fort. Die Mitteilung hieß: „Ich habe kein Geld.“