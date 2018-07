Inhalt Seite 1 — Manipulation mit der Satzung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

In Frankfurt wurde der Rektor der Universität, Professor Walter Rüegg, vom Konzil seiner Hochschule zum zweitenmal wiedergewählt; er nahm die Wahl an. Wird sie vom hessischen Kultusminister bestätigt, dann wäre zum erstenmal der Rektor einer deutschen Hochschule länger als zwei Jahre im Amt.

Denn in Frankfurt galt wie andernorts bislang noch der Satz, der sich in den verschiedensten Hochschulsatzungen findet: daß eine einmalige Wiederwahl des Rektors ausnahmsweise zulässig sei. Sie ist inzwischen allerdings fast überall zur Regel geworden. Von einer zweimaligen Wiederwahl spricht keine Satzung. Eine Ausnahme bildet die Universität Konstanz: Dort wird der Rektor auf Lebenszeit, das bedeutet bis zur Erreichung der Altersgrenze, gewählt.

Der Vorfall in Frankfurt verdient aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit: Das Universitätskonzil mußte, um der, erneuten Wiederwahl zustimmen zu können, zuerst die Satzung ändern. Es hat damit bisher allerdings nur den Schein der Rechtmäßigkeit wiederhergestellt – denn Satzungsänderungen bedürfen der Bestätigung durch den Kultusminister, bevor sie angewendet werden können.

In Frankfurt aber wurden auf ein und derselben Sitzung Satzungsänderung und Wiederwahl beschlossen. Auf der Tagesordnung stand nur die Neuwahl des Rektors. Es ist also anzunehmen, daß zumindest ein Teil der Konzilsmitglieder von dem Unternehmen überrumpelt wurde. Man berief sich dabei auf einen Präzedenzfall aus dem Jahr 1952: Damals sollte ebenfalls eine Änderung der Satzung möglich machen, daß ein Rektor für ein drittes Jahr an der Spitze der Universität stehen konnte. Zum Unterschied von Professor Rüegg lehnte der damalige Rektor Rajewski die Wahl schließlich doch ab, und die Satzungsänderung wurde, da man sie nicht mehr brauchte, auch nicht bestätigt. Sie kann also keinesfalls als geltendes Recht bezeichnet werden.

Ganz am Rande ist noch eine zusätzliche Pikanterie zu verzeichnen: Das Konzil beschloß, diesmal auch die im Senat sitzenden drei Studenten an der Rektorwahl teilnehmen zu lassen. Sie stimmten also mit den Lehrkräften der Universität, die zum Konzil gehören – damit eher studentische Zufriedenheit demonstrierend als politische Empfindlichkeit. Im übrigen ist auch diese Beteiligung der Lernenden noch unbestätigt; Zweifel, ob diese Rektorwahl überhaupt irgendeinen Grad von juristischer Gültigkeit hat, finden ausreichende Nahrung.

Gegen die Wiederwahl opponiert vor allen die juristische Fakultät, die den Kandidaten für die Neuwahl zu stellen hatte. Ihre Gründe sind schwerwiegend genug; der Vorwurf, die Juristen seien beleidigt, weil übergangen, scheint mir gegenstandslos. Es geht ihnen auch nicht um die Person des jetzigen Rektors, über dessen Amtsführung einhellige Zufriedenheit besteht. Obwohl man in Frankfurt sich auch darüber hätte Gedanken machen sollen, ob dieser Rektor wirklich noch seine ganze Kraft für die Hochschule einsetzen kann – Magnifizenz Rüegg ist nämlich gleichzeitig auch der neue Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Und so angenehm auch eine Hausmacht sein mag – es bleibt doch die Frage, ob ein einzelner zwei solche Positionen gleichzeitig ausfüllen und vielleicht dazu auch noch seinen Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten kann.