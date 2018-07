Inhalt Seite 1 — Pfiffe aus dem Dunkeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln

Die kölnische Theater- und Opernarie, deren falsche Töne jetzt schon den zweiten Intendanten melancholisch machten, ist letztens um einen neuen Triller bereichert worden.

Angefangen hat der Gesangsschüler Dankwart Biederbick. An einem Abend Ende März kaufte er sich für zwölf Mark eine Eintrittskarte für den „Don Giovanni“, um sich am Können der Kollegen auf der Bühne zu bilden. Doch was sie boten, verletzte sein musikalisches Gefühl. Den Interpreten der „Don-Giovanni“-Rolle fand er „indiskutabel“. Und seinetwegen pfiff Dankwart Biederbick nach der Champagner-Arie zum erstenmal.

In der Pause erklärte er auf die Frage eines Herrn aus dem Publikum bereitwillig, daß der Sänger für diese Rolle überhaupt keine Stimme habe. Darauf fiel ihm eine Dame, die er später als die Gattin des Sängers identifizierte, in den Rücken: „Wo haben Sie Ihre Eintrittskarte, Sie Feigling?“

Doch Biederbick zeigte sich keineswegs eingeschüchtert. Nach der Pause machte er seinem Mißbehagen über den Sänger zum zweitenmal Luft: Er pfiff dreimal nach dem Ständchen. Das Abonnementspublikum, das in aller Regel brav klatscht und nicht pfeift, buhte – aber gegen den Pfeifer. Ein Saaldiener in Livree packte Biederbick am Kragen und drohte, ihn an die Luft zu setzen: „Hier wird nicht gepfiffen, das gibt’s nicht in diesem Hause.“ Nach der Vorstellung kam der Saaldiener noch einmal und meinte, er müsse nun Biederbicks Personalien aufnehmen, das Publikum hätte sich gestört gefühlt.

An diesem Abend gab es in den Restaurants und Kneipen rund um die Oper nur ein Gesprächsthema: Biederbicks Pfiffe. So was hatte es seit Zimmermanns „Soldaten“ – und das war eine Premiere, und dazu noch eine moderne gewesen – nicht mehr gegeben.

Biederbick selbst wurde in der Nacht noch von dem Sänger auf der Straße ausgemacht. „Ich kenne Sie“, rief der gekränkte Don Giovanni ihm aus dem fahrenden Wagen zu. Die beiden diskutierten – Biederbick vom Bordstein aus. Der Pfeifer begründete seine Meinung noch einmal, entschuldigte sich aber dafür, daß er zu früh gepfiffen und dadurch den Sänger in seiner Darbietung gestört hatte.