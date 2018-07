Seit 60 Jahren besteht die Edeka-Gruppe als Einkaufsgenossenschaft selbständiger Lebensmittelhändler. Aber die Organisation hat kaum Zeit für einen Rückblick, wenn sie die Zukunft nicht verpassen will. Das Instrument zur Bewältigung dieser Zukunft heißt Konzentration – Konzentration auf weniger Läden.

Verbandsdirektor Erich Diederichs läßt keinen Zweifel daran, wohin die Reise geht: Aus rund 155 Edeka-Genossenschaften, die es gegenwärtig im Bundesgebiet gibt, sollen in den nächsten Jahren 80 leistungsfähige Unternehmen werdet. Und die Zahl von augenblicklich 40 000 Läden soll bis 1980 auf 25 000 geschrumpft sein – so nimmt die Edeka an.

Aber dieses Schrumpfen in der Zahl soll von steigendem Umsatz begleitet sein. Kleine Läden werden sterben, größere Läden werden an ihre Stelle treten. Das ist auch bisher schon der Fall gewesen: Seit Ende 1964 sind 100 000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Läden bis zu einer Größenordnung von 60 Quadratmetern aufgegeben worden – aber 200 000 Quadratmeter sind in größeren Läden hinzugekommen.

Während noch 1964 nur 6 Prozent aller Mitgliedsbetriebe für mehr als 200 000 Mark bei ihren Genossenschaften einkauften und damit 23 Prozent des Umsatzes auf sich vereinigten, stieg ihr Anteil an der Zahl der Läden 1966 auf 10 Prozent und ihr Umsatzanteil auf ein Drittel. Es liegt auf der Hand, daß die steigende Zahl großer Mitgliedsbetriebe die Rationalisierungsmöglichkeiten bei den Genossenschaften erhöht.

Die Edeka will in Zukunft verstärkt dafür sorgen, daß Läden vernünftiger Größe in guter Lage geschaffen werden. Eine Bauträgergesellschaft, die von der Edeka und der Deutschen Genossenschaftskasse gegründet worden ist, soll in neuen Wohngebieten Einkaufszentren bauen. Sie sollen neben einem „Edeka-Markt“ Platz bieten für andere selbständige Handels- und Gewerbebetriebe, die in diesen Gebieten gefragt sind. Damit beginnt die Gruppe einen Teilbereich der künftigen Expansion selbst zu steuern und die Entwicklung nicht mehr ausschließlich der Initiative der Mitglieder zu überlassen.

bgk.