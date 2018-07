Inhalt Seite 1 — Wie stehen die Aktien 1975? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Schlembach

Bei der Rolle, die der unternehmerische Gewinn in der kommenden Entwicklungsphase spielt, ist man auf Schätzungen angewiesen, zumal hierbei Ordnungs- und Verteilungsvorstellungen gesellschaftspolitischer Art wesentlichen Einfluß haben werden. Eine Reihe von Momenten spricht jedoch dafür, daß der Gewinn als Stimulans und Regulativ in Zukunft eher mehr Bedeutung haben wird und damit die Gewinnaussichten tüchtiger Unternehmen relativ nicht schlechter zu beurteilen sind als in den zurückliegenden fünfzehn Jahren.

Schon die Verwirklichung des Zieles eines gleichgewichtigen Wachstums im Rahmen einer sozialen Symmetrie müßte nach den Erfahrungen in den letzten Jahren mit der ständigen Umverteilung des Bruttosozialproduktes zugunsten des Staats- und Lohneinkommens und zu Lasten der Unternehmergewinne zu einer fundamentalen Verbesserung der Ausgangsposition für die Gewinne führen. Eine Entwicklung wie in den vergangenen fünfzehn Jahren, in denen nur in fünf Jahren die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen stärker stiegen als die Einkommen aus unselbständiger Arbeit, wäre dem privatwirtschaftlichen Investitionsanreiz jedenfalls wenig dienlich, und es ist nun einmal so: Wer investiert, verspricht sich davon Gewinne; und wenn die Gewinnaussichten schlecht sind, wird nicht investiert.

Die „gewinnarme Konjunktur“ von 1961 bis 1966 ließ die Gewinnspannen auf das investierte Kapital der Unternehmen in drastischer Weise schrumpfen. Die unternehmerischen Risiken in den kommenden Jahren werden größer sein als bisher. Soweit es im Einflußbereich der Wirtschaftspolitik liegt, wird also gewollt oder nicht die Einstellung zum „Gewinn“ wesentlich großzügiger werden müssen als bisher, weil unter Wahrung der Ordnungsprinzipien unserer Wirtschaft die zur Erreichung der Wachstumsziele notwendigen privaten Investitionen nicht zu erreichen sind. Aus dieser Auffassung kann man den Schluß ziehen, daß die Gewinnentwicklung im Durchschnitt der nächsten zehn Jahre mindestens den Sozialproduktsteigerungen folgen wird, die wie bisher dem Konjunkturzyklus folgend mehr oder weniger sprunghaft verlaufen wird.

Der technische Fortschritt wird in Zukunft noch stärker als seither die Entwicklungsmöglichkeiten bestimmen. Von den in Deutschland vorhandenen Industriezweigen profitieren davon in erster Linie die Elektroindustrie, zum Teil die Chemie und vermutlich in Zukunft verstärkt wieder der Maschinenbau. Darüber hinaus gibt es natürlich in jeder Branche einzelne Unternehmen, die sich früher und geschickter als andere die „fortschrittliche Technik“ zunutze machen und davon profitieren. Ein zweiter Gesichtspunkt für das Auffinden wachstumsträchtiger Unternehmen ist das Erkennen von überdurchschnittlich entwicklungsfähigen Märkten. So ist es beispielsweise absolut sicher, daß die schon bisher zu registrierende überproportionale Zunahme der verschiedenen Dienstleistungen auch für die nächste Zukunft anhalten wird. In diese Gruppe wären beispielsweise zu zählen: Tourismus, Luftfahrt, Versicherungen und Banken, und im Bereich der Produktion auch die Versorgungswirtschaft und trotz der aktuellen Misere die Autoindustrie.

Den Entwicklungstendenzen am Kapitalmarkt kommt für die Wertentwicklung einer Aktienanlage in vielfacher Hinsicht Bedeutung zu. Zunächst wird zur Realisierung der volkswirtschaftlichen Wachstumsziele ein relativ hohes privates Investitionsniveau nötig sein, das aber nur zu erwarten ist, wenn die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes in Zukunft voll gewährleistet ist (wobei die Wiederherstellung normaler Kapitalmarktverhältnisse in keiner Weise eine Garantie für die Belebung der Investitionsneigung darstellt, sondern hier lediglich als eine Voraussetzung angesehen wird). Insbesondere wird künftig der Wertpapiermarkt (für Anleihen und Aktien) eine stärkere Rolle in der Investitionsfinanzierung zu spielen haben. Als „offener Kapitalmarkt“ sollte der Wertpapiermarkt vor allem zur Beschaffung von risikotragendem Kapital (Aktienemissionen) zur Verfügung stehen und auch stärker von mittleren Unternehmen mit guten Entwicklungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden können.

Geht man einmal davon aus, daß in der Zusammensetzung der privaten Geldvermögensbildung in Zukunft etwa 25 Prozent in Wertpapieren angelegt wird, was bei näherer Analyse des Kontensparens und unter Berücksichtigung der sozialen Schichtung höchst wahrscheinlich ist, so würde dies ein Kapitalangebot für Wertpapiere von 8 bis 12 Milliarden Mark bedeuten. Diese Ziffer ist zu vergleichen mit durchschnittlich 4 bis 6 Milliarden Mark in den vergangenen Jahren. Diese vorauszusehende Verdoppelung der privaten Nachfrage nach Wertpapieranlagen läßt sich in ihren Auswirkungen auf den Aktienmarkt nicht exakt quantitativ fassen, soviel steht jedoch schon heute fest: Das Fundament der deutschen Aktienbörse wird solider sein als jemals zuvor.