FÜR Leser von Gedichten, die den aktuellen lyrischen Sparmaßnahmen für siebzig Seiten entkommen möchten –

Dylan Thomas: „Ausgewählte Gedichte“, aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Erich Fried; Carl Hanser Verlag, München; 79 S., brosch., 12,80 DM.

Es ENTHÄLT zwanzig Gedichte von Dylan Thomas, links die englischen Originale, rechts Erich Frieds Übertragungen.

ES GEFÄLLT, daß nun auch das lyrische, und das heißt das Hauptwerk des großen walisischen Dichters (1914–1953) in einer deutschen Buchausgabe vorliegt. Erich Fried hat an diesen Übersetzungen jahrelang gearbeitet, hat entworfen und verworfen, um die unwiederholbare Einheit von Sinn und Klang in der deutschen Sprache doch zu wiederholen – ein unerreichbares Ziel, aber Fried ist soweit gekommen, wie man auf dem Weg dazu kommen kann. Selbst der des Englischen kundige Leser wird seine Übersetzungen gern zu Rate ziehen – als Interpretationen dieser oft gar nicht einfachen Gedichte, die lebenshungrige Ekstasen sind, aber Ekstasen, die der Sprache nicht davonlaufen. Noch hält die Legende des Poeten Dylan Thomas vor; eines Tages wird sie an Wirkung verlieren, und dann wird man manches etwas skeptischer betrachten; aber die sechs Gedichte, die Benn von einem Dichter forderte, werden allemal übrig bleiben. D.E.Z.