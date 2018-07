Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. In den Redeschlachten der UN-Vollversammlung führte bis zuletzt die Unversöhnlichkeit das große Wort; in den letzten Tagen sprachen zwischen El Kantara und Port Fuad aufs neue die Geschütze; und die Eingliederung Alt-Jerusalems hat deutlich werden lassen, daß der Sieger des Sechstagekrieges vor allen Verhandlungen bestimmte unumstößliche Tatsachen schaffen will.