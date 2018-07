Manche Anzeichen, wie der leichte Anstieg der Industrieaufträge, deuten darauf hin, daß der tiefste Punkt der in den letzten Monaten so oft beschworenen Talsohle der Konjunktur vielleicht durchschritten ist. Ein Rückblick auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des ersten Halbjahres 1967 zeigt, daß die Aktivität in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr deutlich nachgelassen hat. Der von den ständigen Erfolgsmeldungen der Wirtschaftswunderjahre verwöhnte Bundesbürger mußte in den vergangenen Monaten lernen, daß eine blühende Konjunktur mit immerwährenden Lohn- und Gewinnsteigerungen in der Bundesrepublik keine Selbstverständlichkeit ist.