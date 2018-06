In den Generalstäben von Südafrika, Angola, Mozambique und Rhodesien schrillen die Alarmglocken. Bewaffnete Trupps von Farbigen – einige hundert – die dem Afrikanischen Nationalkongreß in Südafrika angehören, einer Vereinigung, die von der Regierung in Johannesburg in Acht und Bann getan wurde, haben die Grenze von Sambia nach Rhodesien überschritten und die Soldaten Ian Smith’s in Kämpfe verwickelt.