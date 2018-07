Die Park- und Halteplätze an den großen Bahnhöfen sind fast überall rar. Noch schlimmer aber steht es, wenn man seinen Wagen für längere Zeit abstellen, eine Bahnreise antreten und danach den Wagen wieder vorfinden will. Die Möglichkeit des Dauerparkens, die heute jeder größere Flugplatz bietet, ist selten vorhanden. Die Bundesbahn täte sicher gut daran, dafür zu sorgen, daß Tiefgaragen oder Parkhäuser in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe den Autofahrern einen größeren Anreiz geben, dem Slogan zu folgen: „Fahr lieber mit der Bundesbahn.“ rk