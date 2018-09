Willi Stophs Brief an den Bundeskanzler ist ein betrübliches Dokument. Nicht etwa, daß es neue Forderungen enthielte. Aber all die alten Parolen des SED-Regimes sind in dem Schreiben des Ministerratsvorsitzenden und dem beigefügten Entwurf für einen Vertrag zwischen Bonn und Ostberlin zu einem Bündel von Maximalforderungen verschnürt worden, das an Vollständigkeit und Massivität sogar in der östlichen Dokumentenliteratur seinesgleichen sucht.