Das Deutsche Reisebüro (DER) bietet während des Winters kurze Kreuzfahrten durch die Ostsee an. Auf den Luxusfährschiffen der Finska-Reederei geht es in vier Tagen von Travemünde nach Kopenhagen-Helsinki und zurück. Ab Oktober werden die Rundreisen auf fünf Tage verlängert. Schlemmern ist für diese Kreuzfahrt die „Finlandia“ zu empfehlen. Der Schiffskoch ist Mitglied der „Chaine des Rotisseurs“. Zu diesem internationelen Orden gehören die berühmtesten Köche in aller Welt. Preis pro Tag: 65 Mark.