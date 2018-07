Düsseldorfs neue Zeitung – Zwingt Alfred Axel raus?

Von Heinz D. Stuck mann

Köln

Der Chefreporter, drei Mitarbeiter und die Sekretärin sitzen auf 25 schweren Eichenstühlen. Abwechselnd. Tische, Schrank und Täfelung sind altdeutsche Eiche. Altdeutsch ist auch die Stahlstatue „Bauer (nackt) zähmt Vollblutpferde“. Über der Tür – Eiche – hängt in schwarzem Rahmen Verleger Girardet: Stehkragen, Bismarck-Pathos; er blickt ernst und stirnrunzelnd in den großen Raum. Schräg rechts unter ihm, freilich so, daß er es nicht sehen kann, lockt ein Playgirl; es ist mit Tesafilm am Eichenschrank befestigt und oben ohne.

Gegenüber sitzt der Chefreporter an der Arbeit: „Die Story mit den geprügelten Kindern muß her. In dieser Schule prügeln alle Lehrer alle Kinder, sagt die Frau. Aber sehr hart abrecherchieren. Sie müssen fragen wie der Staatsanwalt. Die Leute übertreiben oft...“ Er wendet sich an den nächsten Mitarbeiter: „Die Krankenhausstory ist da ... Mit der Kripo habe ich gesprochen. Das können wir morgen abschießen ...“

Zwei Telephone klingeln zugleich.

„Die Bäckersfrau ist Aufmacher... ja, die auf den Strich ging...“