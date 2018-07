Von Theo Sommer

Was geht Griechenland die Nicht-Griechen an? Nichts, sagt der Brigadegeneral Pattakos. Aber er irrt sich.

Griechenland stellt eine Frage an das Gewissen Europas – heute wie in den Jahren nach 1821, als der Philhellenismus der Europäer mithalf, die Türkenherrschaft zu brechen und das moderne Hellas zu schaffen. Es geht dabei nicht allein um eine sentimentalische Erinnerung. Wollte sich Europa um das griechische Problem drücken, so verriete es damit nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft. Es kann nicht sein, daß sich die Europäer zweiundzwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Machtergreifung einer bornierten Obristenclique in einem bis dahin freien Lande abfinden. Im freien Europa ist die Demokratie nicht teilbar.

Gewiß, Portugal und Spanien sind auch nicht frei. Aber dort geht die Entwicklung doch in Richtung Freiheit, und sei es noch so langsam. In Griechenland hingegen wird das Rad zurückgedreht. Dort mausert sich der Faschismus nicht zu freieren Herrschaftsformen – er wird restauriert. Die Ideale, die unsere staatliche Ordnung tragen, werden dort nicht honoriert, sondern ignoriert. Was gälten noch die Bekenntnisse zur freiheitlichen Demokratie, wie sie der NATO-Vertrag, die europäische Menschenrechtskonvention, der Europarat verlangen, wenn ihre flagrante Mißachtung in der Praxis keinerlei Folgen hätte?

Griechenland hat unter dem Konservativen Karamanlis begonnen, sich eine moderne wirtschaftliche Infrastruktur zuzulegen. Es hat danach unter dem liberalen Papandreou angefangen, sich einen neuzeitlichen politischen Unterbau zu geben. Noch ist in beiderlei Hinsicht das Werk längst nicht vollendet. Es darf jetzt nicht an der Beschränktheit seiner derzeitigen uniformierten Herren zuschanden werden.

"Ihr müßt uns helfen, die Militärjunta loszuwerden!" Immer wieder hört der Ausländer in Athen derlei Beschwörungen. "Die Lösung wird von innen kommen müssen, gewiß; aber wir brauchen die Hilfe der freien Regierungen, der freien Presse, der freien Weltmeinung..." Bloß: wie diese Hilfe aussehen müßte, darüber gehen die Meinungen in Griechenland weit auseinander.

Die extremen Gegner der Junta wünschen sich einen totalen Handelsboykott und ein völliges Ausbleiben des Fremdenverkehrs: "Außenhandel, Touristen – wofür? Wir werden schon nicht verhungern. Griechen hungern nicht. Sie haben immer Öl, Brot und Wein – auch wenn der Handel versiegt und die Fremden wegbleiben." Krasser noch: "Was uns nottut, sind ein paar Sprengbomben, die die Touristen vertreiben." Typisch für diese Denkart erschien mir auch die Antwort, die eine junge Reiseführerin auf die Frage gab, was denn das Geschäft mache: "Danke, zum Glück geht’s schlecht!"