Jetzt steht es endgültig fest: Die Zinssenkung in der Bundesrepublik hat sich festgefahren. Einen sechsprozentigen Nominalzins werden wir in diesem Jahr auch dann nicht mehr erleben, wenn der Zentralbankrat in diesem Monat die Mindestreserven weiter senken sollte. Die Kreditinstitute sehen sich offensichtlich nicht in der Lage, die frei gewordenen Gelder in Anleihen oder Kassenobligationen anzulegen. Sie wollen liquidere Anlagen, die sie gut verzinslich gegenwärtig im Ausland, vor allem in den USA, finden. Der steigende Zins in der westlichen Welt wirkt den Bemühungen der Bundesbank, bei uns den Zins zu drücken, kräftig entgegen.

Die Bundesbank unternahm zwar den Versuch, durch Kursstützung bei den Bundesanleihen, den Emissionen von Bahn und Post einer Zinserhöhung im Inland entgegenzuwirken. Auf die Dauer wird sie sich jedoch nicht gegen den Markt stemmen können. Neue Anleihen sind nur unter Schwierigkeiten zu placieren, ein großer Teil bleibt bei den Banken hängen, die sich durch Verkauf alter Renten Ersatzmittel beschaffen.

Die neuerliche Misere am Rentenmarkt ist die Hauptursache für die rückläufigen Kurse bei den Aktien. Das Publikum ist durch einige Tage der Kursstagnation kopfscheu geworden und setzt seine Käufe nicht mehr fort. Da auch die Banken sich zurückhalten, fehlt der Neuzufluß an Geldern, der allein eine Hausse in Gang halten kann. Der Berufshandel, der in der Hoffnung vorgekauft hatte, seine Bestände zu höheren Kursen wieder abstoßen zu können, versuchte schleunigst, „reinen Tisch“ zu machen. Seine Verkäufe waren aber nur zu rückläufigen Kursen möglich.

Am spürbarsten waren die Kursverluste dort, wo sich die Börsenspekulanten vorher am intensivsten engagiert hatten. Dazu zählten auch die Auto- und Maschinenbauwerte. Ihre Kurse kippten als erste, besonders die von Daimler, Klöckner-Humboldt-Deutz und MAN, weil man sich sagen mußte, daß der Plan von Bundesverkehrsminister Leber, einen Teil des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene zu lenken, den Absatz von Lastkraftwagen beeinträchtigen wird. Wenn an der Börse in diesem Zusammenhang von Leber-Schäden gesprochen wird, so ist das nicht aus der Luft gegriffen. K. W.