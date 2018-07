Von Marianne Usko

Am 11. Dezember des Jahres 1937 brach die 22jährige Pfarrerstochter Hildegard aus Felgentreu, Kreis Jüterborg, einen Schwur ihrer Backfischzeit: Sie verzichtete an diesem Tage darauf, „zum Wohle der Tiere“ einen Gutsbesitzer zu heiraten. Der Anlaß für diesen Gesinnungswandel hieß Hermann Büschleb, sieben Stunden älter als sie, von Beruf Leutnant der Großdeutschen Wehrmacht. Der Liebe auf den ersten Blick folgte die Verlobung.

Und so führt Hildegard Büschleb heute nicht in Schaf- und Kuhställen das Regiment, wohl aber unter den Damen der Panzerbrigade 15 des III. Korps in Koblenz, in Europas größter Garnisonstadt. Sie ist eine sogenannte „Kommandeuse“ – doch sie trägt solchen Titel mit Amüsement.

Freilich, diese Frau (und mit ihr wohl der Durchschnitt der bundesdeutschen Brigade- und Regiments-„Chefinnen“) hat wenig gemein mit jenen Despotinnen, wie man sie aus Berichten älterer Offiziersfrauen und aus der Literatur kennt. Trotzdem ist der Einfluß einer „Kommandeuse“ zumindest auf das gesellschaftliche Leben des Offizierskorps auch heute unbestritten. Diese Frauen tragen dazu bei, die innere Struktur einer Garnison zu prägen. Hildegard Büschleb ist eine von ihnen.

Sie bewohnt ein Einfamilienhaus im Koblenzer Ortsteil Pfaffendorf, das der Oberst Büschleb für seine fünfköpfige Familie gemietet hat, ein typischer zweigeschossiger Würfelbau der dreißiger Jahre mit großem Balkon und kleinem Rasengrundstück. Reitstiefel und Gerten im Flur weisen auf ein Hobby des Ehepaares, viele Aquarelle an den Wänden mit Motiven aus dem klassischen Griechenland auf eine Liebhaberei des Vaters der Hausherrin hin.

Hildegard Büschleb, eine grazile, dunkelhaarige Frau mit tiefgebräunter Haut und braunen Augen, wirkt zehn Jahre jünger als sie ist. Sie spricht gern und freimütig. Die Unordnung im Obergeschoß, die jede andere Dame mit dem Hinweis auf die bevorstehende Reise an den Bodensee entschuldigt hätte, schiebt sie mit einer Handbewegung beiseite: „Ich bin keine Pusselhausfrau.“ Und nicht ohne Koketterie gesteht sie: „Lieber auf dem Tennisplatz herumtoben, als den Fußboden scheuern, bis man davon essen kann – weil das ja sowieso kein vernünftiger Mensch tut.“

Trotz dieser auf den ersten Blick unbürgerlichen Anschauungen weist sie mit beträchtlichem Stolz auf einige Einrichtungsgegenstände hin: ostasiatische Intarsienmöbel, die ihr Vater von seinen Reisen mitgebracht hat, eine Biedermeier-Sitzecke, einen Kombi-Glasschrank, geschätztes Baujahr 1955, mit Nippesporzellan.