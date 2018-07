So: sehr die Amerikaner in Europa auf gleiche Chancen im Wettbewerb, niedrige Zölle und Beseitigung der Handelsschranken drängen, im eigenen Land bleiben sie lieber unter sich. Gegen die im Rahmen der Genfer Zollverhandlungen, der sogenannten Kennedy-Runde, vereinbarten Handelserleichterungen laufen die Protektionisten im Kongreß Sturm. Zur Zeit liegen den Parlamentariern zahlreiche Gesetzentwürfe vor, mit deren Hilfe die ausländische Importkonkurrenz beschränkt werden soll.

Das Repräsentantenhaus billigte mit großer Mehrheit ein Gesetz, das vordergründig soziale Ziele verfolgt, in Wirklichkeit aber ausländische Wettbewerber treffen soll. Dem Arbeitsministerium wird zur Pflicht gemacht, allen Eingaben von Einzelpersonen, Unternehmen oder Interessengruppen nachzugehen, die behaupten, daß ihre wirtschaftliche Existenz oder Arbeitsplätze durch zu hohe Importe bedroht sind. Die Regierung wird ermächtigt, durch Importquoten und Zollerhöhungen Abhilfe zu schaffen. Scharf angewendet würde dies zu einschneidenden Einfuhrbeschränkungen führen.

Die Zustimmung des Senats zu diesem Gesetz steht noch aus. Unterstützt wird die Vorlage besonders von den Gewerkschaften aus solchen Industriezweigen, die einen schweren Stand gegenüber preiswerten Importgütern haben. Dazu gehören vor allem Textilien, Stahl, Chemie, Keramik, Glas, Leder, Schuhwaren.

Die Regierung Präsident Johnsons hat sich im Rahmen der Genfer Zollverhandlungen energisch für eine Beseitigung der Handelsschranken eingesetzt. Aber die protektionistischen Kräfte in der US-Wirtschaft sind stark.

Besonders die Stahlindustrie unternahm in den vergangenen Monaten zahlreiche Vorstöße zur Abwehr der unbequemen (und billigeren) Ausländer. Nachdem sie bei der Regierung keine Zollerhöhungen durchsetzen konnte, verlegte sich die Stahl-Lobby auf die Propagandierung von Importquoten. Bei den Parlamenten der Einzelstaaten versuchte sie Gesetze zu lancieren, die die ausschließliche Verwendung von US-Stahl bei allen öffentlichen Bauten vorschreiben. In Pennsylvanien scheiterte ein entsprechendes Gesetz nur am Widerstand des Gouverneurs, der Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder in Europa und Asien fürchtete.

Bisher setzte sich die Stahlindustrie zwar nicht durch. Andererseits gelang es Handelsminister Boyd auch nicht, die Verordnung aufzuheben, daß amerikanische Handelsschiffe nur auf US-Werften gebaut werden dürfen. Amerikanische Reeder, die Schiffe bei billigeren Auslandswerften bestellen, verlieren nach wie vor den Anspruch auf Betriebssubventionen und sonstige Privilegien.

Die chemische Industrie der USA fordert ihrerseits die Beibehaltung des selling-price-systems. Durch dieses Zollsystem, das zu einer sehr hohen Belastung aller Chemieimporte führt, schützt sich die amerikanische Industrie seit langem gegen ausländische Konkurrenz.

Die seit Jahren geltenden buy-americaw-Bestimmungen bei Beschaffungen für die amerikanische Armee wurden ständig verschärft. Kriegsschiffe dürfen beispielsweise nur noch in den USA gebaut werden – ohne Rücksicht darauf, wie billig ausländische Werften anbieten. Bei anderen Gütern für die Armee muß das amerikanische Angebot um 50 Prozent über ausländischen Offerten liegen, ehe dem billigeren Angebot der Zuschlag erteilt werden darf. mj