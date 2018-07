Inhalt Seite 1 — Amerika probt das Durchhalten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Oktober

Mit brutaler Härte werden amerikanische Offiziere und Kadetten in Fort Stil (Oklahoma) und anderen Übungsplätzen aufs Überleben gedrillt. Für den Fall, daß sie in Vietnam in die Gefangenschaft der Guerillas geraten, sollen sie gegen Folter und „Gehirnwäsche“ gefeit sein. Zum Kursus gehört ein ungemein realistisches Vier-Stunden-Programm: die simulierte Gefangennahme durch Soldaten des „Drei-Kreise-Staates“, die schwarze Uniformen tragen und sich untereinander mit „Genosse“ anreden. Sie lassen ihre amerikanischen Zöglinge auf dem Bauche kriechen, stecken sie in Tonnen, auf die jemand mit dem Knüppel einschlägt, oder zwingen sie, kopfüber in eine Schlammgrube zu tauchen. Bei der anschließenden „Vernehmung“, die durch allerlei sinnreiche kleine Martern aufgelockert wird, legt man dem Absolventen nahe, eine Erklärung gegen sein Vaterland zu unterschreiben, damit ihm eine anständige Behandlung sicher sei.

Die Kursusteilnehmer jedoch sind gehalten, nur ihren Namen, ihren Rang und ihre Erkennungsnummer mitzuteilen, wie es die Genfer Konventionen vorsehen; sie sollen ihren Wächtern jede andere Auskunft verweigern. Die Übungen sind so naturgetreu, daß drei bis vier von hundert „Gefangenen“ weich werden und sich mit ihrer Unterschrift freikaufen. Die große Mehrheit jedoch beherrscht die Kunst des Durchhaltens.

Einem ähnlichen, allerdings nur psychischen Test sieht Präsident Lyndon Johnson die amerikanische Nation im Konflikt um Südostasien ausgesetzt. Seine Rede in San Antonio (Texas) – der erste kräftige Ausfall nach langer Belagerung durch die vielen Kritiker in Amerika, in den Vereinten Nationen und im Ausland – war ganz darauf abgestellt, Hanoi vor der Illusion zu warnen, das amerikanische Volk werde kriegsmüde werden und die Flinte vorzeitig ins Korn werfen. Schon die nazistischen und stalinistischen Propagandisten hätten die Qualitäten der Amerikaner unterschätzt, doch wie sie würden auch die Nordvietnamesen früher oder später ihren tragischen Irrtum erkennen und berichtigen müssen.

Heißt das nun guerre à l’outrance? Soll die Schraube noch stärker angezogen, sollen die Bombenangriffe oder die Vorstöße in und über die entmilitarisierte Zone nochmals gesteigert werden? Gewiß nicht – Lyndon Johnson bleibt bei der begrenzten Kriegführung. Bei den Bombenangriffen gegen Haiphong werden auch weiterhin die Hafenanlagen und die fremden Schiffe verschont.

Doch wird es auch keine bedingungslose Bombenpause geben. Die mindeste, nun von Johnson auf konzilianteste Weise formulierte Vorbedingung für Verhandlungen lautet, Hanoi müsse prompte, konstruktive Erörterungen zusichern und davon absehen, sich während einer Bombenpause offensive militärische Vorteile zu verschaffen.

Hanoi wird kaum auf die Offene eingehen; es ist ebenfalls Gefangener der Vorstellung, die Feinde würden kein Durchstehvermögen zeigen. Spätestens bei der nächsten Präsidentenwahl würden die Amerikaner das Pferd wechseln. Die Nordvietnamesen überschätzen sicherlich auch den Druck, der auf die amerikanische Regierung von den Vereinten Nationen her ausgeübt wird.