Hamburger Gaswerke: Mehr Erdgas

Fast alle industriell wichtigen Gebiets der Stadt Hamburg werden bald mit Erdgas versorgt sein. Dafür haben die Hamburger Gaswerke GmbH in den letzten Jahren beträchtliche Mittel aufgewandt. Der Zuwachs im Gasverbrauch der Stadt wird allein vom Erdgas getragen. Die traditionellen Stadtgaswerke werden in den nächsten Jahrzehnten stillgelegt. 1966 stieg die Gasabgabe um 42,1 Millionen Kubikmeter auf 613,3 Millionen. Trotz dieser Absatzsteigerung blieben die Erlöse nahezu unverändert. Es wurde nur noch ein Gewinn von 0,4 (1,4) Millionen Mark erwirtschaftet. Stammkapital unverändert 150 Millionen Mark.

Industriebank: Mitte! nach Berlin

Für die Deutsche Industriebank, Berlin, blieb die entscheidende Mittelquelle für das Kreditgeschäft der Zufluß von Geldern, die nach § 16 des Berlin-Hilfe-Gesetzes der Bank zur Verfügung gestellt wurden. Neben institutionellen Anlegern haben auch breitere Kreise von der Möglichkeit, auf diese Weise Steuern zu sparen, Gebrauch gemacht. Bilanzsumme Ende 1966: 311 (252) Millionen Mark. Grundkapital unverändert 20 Millionen, Rücklagen wieder 29 Millionen. Keine Dividende.

IKB: Ertragslage gut

Zum erstenmal seit 1953 mußte die Industriekreditbank AG (IKB), Düsseldorf, in einem Geschäftsjahr auf die Begebung eigener Anleihen und Kassenobligationen verzichten. Trotz der schwierigen Kapitalmarktsituation war die Ertragslage gut, wie sich in dem auf 11,28 (9,11) Millionen gestiegenen Steueraufwand dokumentiert. Im Mai 1987 hat das Institut, das vornehmlich die mittelständische Wirtschaft mit Krediten versorgt, eine Anleihe von 60 Millionen Mark placiert. Eine weitere von 60 Millionen soll noch in diesem Jahr folgen. Dividende wieder 10 Prozent. Bilanzsumme am 31. März 1967: 2,53 (2,51) Milliarden Mark.

Orenstein: Umsatz gehalten