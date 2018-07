Richard Schmid: Justiz in der Bundesrepublik. Heft 8 der Reihe „Politik in unserer Zeit“. Verlag Günther Neske, Pfullingen. 80 S., 5,80 DM

Die Justiz wirkt heute in größerer Publizität als noch vor einigen Jahren. Über Gerichtsurteile wird ausführlicher berichtet, die Entscheidungen werden stärker kritisiert, und über die Rechtsprobleme wird gründlicher diskutiert, als es manchen älteren Richtern und Staatsanwälten lieb ist. Richard Schmid, der den Lesern der ZEIT nicht mehr vorgestellt zu werden braucht, hat durch seine (in dem Band „Einwände“ gesammelten) Artikel großen Anteil an dieser „Demokratisierung“ der Justiz.

Während sich die „Einwände“ auf die politische Justiz, den falsch und den richtig verstandenen Verfassungsschutz und die Grundprobleme des Strafrechts konzentrierten sowie Kritisches zur Zeitgeschichte beitrugen, befaßt sich Schmids neue Schrift hauptsächlich mit Entscheidungen aus dem Zivil-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Daß auch hier nicht bloß über Tendenzen der Rechtsprechung referiert, sondern stets der Bezug zur Verfassung hergestellt und nach den soziologischen und psychologischen Hintergründen gefragt wird, ist bei einem so „politischen“ Menschen wie Schmid selbstverständlich. Er spürt auch in diesen Zusammenhängen dem „Nachlaß des Obrigkeitsstaates“ und „anderen autoritären Rückständen“ nach und findet leider neue Beispiele. Der Zeitgeschichtler Schmid steuert einen kurzen Überblick über die jüngste Vergangenheit der deutschen Justiz und ihres „Personals“ bei.

Kapitelüberschriften wie „Die Fessel der Begriffe“, „Schwierigkeiten mit der Rangordnung der Werte“, „Die falsche Fürsorge“ und „Die Moral und die Sitten“ lassen erkennen, worum es dem Autor vor allem geht: um eine menschlichere Justiz, die nicht an rechtstechnischen Begriffen klebt, sondern stets das Besondere des einzelnen Falles bedenkt und dem Rechtsgefühl Raum läßt.

H. P. B.