ENDSPIEL

Werkstatt des Berliner Schiller-Theaters

GLÜCKLICHE TAGE

Gastspiel des Pariser Théâtre de France

Von Samuel Beckett

Ein Jahrzehnt nach ihren ersten Aufführungen sind Samuel Becketts scheinbar rudimentäre Theaterstücke immer noch am Leben. Sie gewinnen sogar erst jetzt ihre reine Bühnenform. Der Autor hat sich nicht mit dem Protest gegen „Aussagen“ begnügt, die ihm untergeschoben wurden. Er hat ja keine Allegorien geschrieben, sondern Sinnspiele in dramatischer (wenn auch reduzierter) Form. Um dies klarzustellen, gab er französischen und deutschen Regisseuren Hilfestellung bei Neuinszenierungen. So dem Genet-Freund Roger Blin, dessen Inszenierung der „Glücklichen Tage“ nach mehr als 200 Aufführungen in Paris jetzt als Gastspiel bei den Festwochen zu sehen war.

Schließlich stieg der Dichter selber als Regisseur in die Arena. Dabei erzielte er durch ungemein subtile Arbeit mit deutschen Schauspielern an seinem „Endspiel“ den ersten Höhepunkt der Festwochen 1967 im Bezirk des Worttheaters.