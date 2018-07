Inhalt Seite 1 — Beinahe noch feudale Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Schmid

Die Japaner haben es mit dem modernen Reisekomfort so weit gebracht wie mit der westlichen Technik: Sie haben sie jahrzehntelang nachgemacht, sklavisch ungeschickt, wie man eben Dinge kopiert, die nicht aus dem eigenen Wesen stammen, und auf einmal wachsen Hotels empor, ähnlich vollkommen wie die Transistorradios und die Photoapparate. Ich weiß nicht, ob sich der europäische Tourist darüber freuen soll.

Der Besucher, nach dem die japanische Touristenindustrie schielt, ist der verwöhnte Amerikaner. Tokio, Kyoto und Nagasaki wetteifern mit Miami. In den Hotelkorridoren versinkt der Fuß in dicken Spannteppichen. In den Zimmern säuselt im Sommer die Klimaanlage künftige Erkältung, und im Winter strömt aus denselben Kanälen eine Hitze, die mich manche Nacht dem Ersticken nahe aufwachen ließ. Man kann sie nicht abstellen, weder die Kälte noch die Tropenglut. Die Fenster schließen hermetisch. Mehr als einmal habe ich fluchend am nächsten Morgen die Flucht aus dem Komfort angetreten und bin in eines jener unkomfortablen japanischen Gasthäuser umgezogen, die so unvergleichlich viel mehr von diesem Land und seinem Wesen enthüllen als alle „Imperiais“, „Okuras“, „Otanis“ und wie die modernen Touristenkäfige alle heißen mögen.

Freilich auch alle Rätsel dieses Landes stürmen auf den Gast ein. Man mag unter einer malerischen Papierlaterne mit chinesischen Kalligraphien durch die unscheinbarste Pforte schlüpfen und das Schicksal preisen, daß es einen an diesen bescheidenen und vermutlich wohlfeilen Platz führte. Weit gefehlt: Äußere Anspruchslosigkeit besagt gar nichts über den Preis, und wenn ich meine japanische Freundin bat, sich doch danach zu erkundigen, stieß ich nur auf verächtliches Schweigen: Ein wohlerzogener Mensch fragt nicht nach solch nebensächlichen und fast peinlichen Details. Er zahlt die Rechnung, selbst wenn sie hoch erscheint: Jeder Gast, erklärte mir die Freundin, wird bei Betreten des Gasthofs nach seinem sozialen Rang eingeschätzt und entsprechend behandelt. Und wer (wenigstens in Japan) wollte gegen die Ehre protestieren, zu hoch eingeordnet worden zu sein?

Nein, in dieser beinahe noch feudalen Welt wird nicht gerechnet. Auch der Wirt rechnet nicht, wie viele junge Dienerinnen sich vor dem Gast verbeugen und sich des Gepäckes bemächtigen. Wie ein Fürst mit einem Gefolge in köstlichen Kimonos strebt er seinem Zimmer entgegen: schon der Empfang voll Festlichkeit. Die Schuhe, Relikte einer unreinen Außenwelt, sind am Eingang geblieben. Ein gebückter Schmetterling hat dem Gast Pantoffeln über die Füße gestülpt, dasselbe zauberische Wesen, das sich jetzt vor der Tür aus Reispapier auf die Knie niederläßt (denn so ist ihre Hand in der richtigen Höhe, um sie aufzuschieben) und den Weg ins Gastzimmer freimacht. Und wieder streift man das Schuhzeug des Korridors ab: Nackten Fußes betritt man das Tatami, die sauberen, straffen und doch weichen Strohmatten, die alles sind: Boden, Tisch, Sessel und Bett...

Das ist das wunderbare Erlebnis des japanischen Zimmers: Kein Kram bedrückt den Hotelgast. Da sitzt man im wohlproportionierten Raum, ohne sich an irgend etwas zu verlieren. Nicht einmal an eine Landschaft. Denn nur das weiße Licht der Türen aus Reispapier fällt ins Zimmer.