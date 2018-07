Eddi kam auf mich zu und wollte mich einladen. Aber ich sollte mich ein bißchen kernig anziehen. Fernsehen und so und mir möglichst auch einen großen Wagen leihen, denn B. B. käme in ihrem weißen Cadillac und Jeanne Moreau käme von der anderen Seite auch im weißen Cadillac, aber das wüßte die B. B. noch gar nicht, und Claudia Cardinale wollte sich den Rolls-Royce von den Beatles leihen, den bunten.

Außerdem hätte heute das Pekinger Fernsehen die ganze Ausstellung gefilmt.

Das mit dem Pekinger Fernsehen kam mir link vor.

Dann sagte mir Drücker-Reinhold bei Bernd oben: Eddi ist Skunk-Eddi. Und eigentlich wollte er ihn mal ganz gehörig aufbügeln. Aber seinem Spruch widersteht niemand.

Erzählte mir die Filme von den Strohdachhäusern und dem Autohändler: Will Ihnen die Strohdächer ausbessern. Deckt sie ab und kommt dann nicht wieder.

Da dachte ich mir:

– Eddi hat sich also das Briefpapier von der Galerie Commeter besorgt. B. B. und C. C. und Gunther Sachs und Schiller und Jeanne Moreau, die werden bestimmt kommen zur Eröffnung der Ausstellung von Egon Possehl –