Seit der milde Stifter unserer Religion mit Wasser getauft wurde und sich im Kreise seiner Jünger mit Wein von der Welt verabschiedete, haben fromme Gottesmänner Wasser und Wein nicht nur in ihre kultischen Handlungen, sondern auch in ihre Krankenpflege einbezogen. Benediktiner und Zisterzienser pflanzten die kostbarsten Weinberge Europas, und andere fromme Brüder linderten die Gebrechen geplagter Menschen gleichermaßen an Thermen und kühlen Quellen dort, wo sie heilkräftig aus der Erde schossen.

Sie taten das Jahrhunderte bevor der schwäbisch-bayerische Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) über 120 Anwendungen warmer und kalter Wasser in ein System brachte, um sie auf die Bedürfnisse des Einzelmenschen und seiner Wehwehchen genau abstimmen zu können.

So entstand die Kneipp-Therapie, heute von Kneipp-Ärzten jährlich in aller Welt an Hunderttausenden von Patienten praktiziert: ein auf den ersten Blick nicht gerade anziehendes System von atavistischen Zumutungen, heilsamen Schocktherapien und aufregenden Hautbewässerungen. Aber die Legislative der Kneipp-Ärzte ist beinahe zartfühlend, und mit der Exekutive, einem speziell ausgebildeten Kader von Kneipp-Bademeistern, Bademeisterinnen, Masseuren und Masseusen läßt sich reden. Sie haben meist gar nichts von der sektiererischen Verbissenheit jener härenen Kneippianer, die ihre Kur grundsätzlich den ganzen Tag über in kurzen Hosen und Holzsandalen absolvieren.

Glückskinder des Schicksals müssen frühmorgens aus dem Bett und die Kneipp-Nachfolge barfuß im taufeuchten Gras antreten. Nur zwei bis drei Minuten, dann sofort wieder ins Bett. Denn das unverzügliche natürliche Erwärmen des Körpers oder Körperteils im Bett oder durch scharfes Gehen ist einer der Leitsätze der Kneipp-Therapie. Frottieren ist verpönt.

Es kann einem alten Sünder aber auch geschehen, daß morgens Schlag sechs eine junge Kneipp-Bademeisterin an seinem Bett steht mit der Aufforderung („Wenn dem Herrn gefällig ist“), sofort aufzustehen und sich splitternackt vor sie hinzustellen. Visionen japanischer Bade- und Massagebräuche verfliegen schnell, wem die Bademeisterin ihre Morgengabe mit dem nassen kalten Lappen, den sie wie zum Fensterputzen in einem Eimer mitgebracht hat, beginnt: rechter Arm, linker Arm, Hals, rechte Vorderseite, linke Vorderseite (Handtuch wieder eintauchen), kehrt! Genau nach dem Reglement, immer „an den Stellen des Körpers beginnen, die vom Herzen am weitesten entfernt sind“.

Schon nach wenigen Sekunden wandelt sich die Vestalin dieses morgendlichen Hydrokultes unter der Wirkung der kalten Abreibung zu einem Neutrum, und wenn sie den Delinquenten wieder in das härene Leinen wickelt, das Kneipp-Jünger immer irgendwie zur Hand haben, und ihn wieder ins Bett steckt, erstirbt jedes Wort der Dankbarkeit auf den blauen Lippen.

Schon nach Minuten aber spürt der Patient den schnell einsetzenden Wechsel der vasokonstriktorischen in die vasodilatorischen Effekte: Sein Blut fließt wärmer und ruhiger durch den ermatteten Körper. Während er sich eben noch vorkam, wie eine in Segeltuch geschnürte Seemannsleiche, fallen ihm die Augen zu, und er verschwindet kurz vor dem Frühstück, in seligster Geborgenheit, in eine Welt, in der es keine Schreibtische und Telephone, sondern nur noch Kinderträume gibt.