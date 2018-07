„Rasch“ wollte Bundeskanzler Kiesinger den Brief beantworten, den ihm DDR-Ministerpräsident Stoph am 18. September geschickt hatte. Kanzler-Referent Neusel überbrachte daher schon am Freitag voriger Woche das Bonner Schreiben nach Ostberlin.

Darin enthielt sich Kiesinger aller polemischen Äußerungen. „Polemik führt nicht weiter“. Und weiter hieß es: „Der alleinige Souverän, das deutsche Volk, will nach unserer Überzeugung vereint in einem Staate leben. Dieser Wille der Nation bestimmt unser Handeln.“ Der Kanzler verwies auf seinen Brief vom 13. Juni, in dem er Verhandlungen über eine Erleichterung des täglichen Lebens für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands gefordert hatte.

Jetzt kam er der DDR entgegen und ernannte den Staatssekretär im Bundeskanzleramt zum Gesprächspartner für Ostberlin. Mit keinem Wort aber ging er auf den Vertragsentwurf zur „Herstellung und Pflege normaler Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR“ ein.

Rasch reagierte auch Ostberlin. In einer Mitteilung hieß es: In diesem Brief gehe Kiesinger „mit keinem Wort auf die konstruktiven und sachlichen Vorschläge der DDR“ ein. Das Bonner Schreiben rufe deshalb „besonders tiefe Empörung hervor, weil es zurückgeht auf die alte revanchistische und separatistische Politik“. Ostberlin bleibe aber bereit, über die Vorschläge Stophs vom 18. September „und über den Entwurf eines Vertrages über Herstellung und Pflege normaler Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten“ zu verhandeln.

Der „Spiegel“ berichtete zu Beginn dieser Woche, Kiesinger habe vor Vertrauten gesagt: „Natürlich ist das da drüben ein Staat. Als Jurist kann ich Ihnen alle Kriterien dafür aufzählen, und die sind erfüllt.“

Der stellvertretende Regierungssprecher Ahlers, früher selber beim „Spiegel“, wollte diese Äußerung am Montag nicht ausdrücklich dementieren. Ahlers vor Journalisten: „Ich kann nur sagen, eine solche Äußerung oder gar eine solche Meinungsäußerung oder Meinung des Bundeskanzlers ist mir nicht bekannt. Sie entspricht auch keineswegs der Auffassung der Bundesregierung.“