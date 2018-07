Von Rolf Zundel

In der Regieanweisung zu einer kleinen Szene von Günter Grass findet sich der Satz: "Den Wahlkampfleiter sollte ein junger Mann spielen, der sich entschlossen hat, seine Gefühle hinter Fakten zu verbergen". Die Szene wurde im Wahljahr 1965 geschrieben. Der junge Mann, der Grass dabei Modell gestanden hat, ist Klaus Schütz, damals Organisator der Wahlreisen Willy Brandts.

Heute ist Schütz 41 Jahre alt und einziger Kandidat für das Amt des Berliner Bürgermeisters. Der Wahlkampfregisseur von damals, der im Hintergrund wirkte, muß jetzt eine Hauptrolle auf dem politischen Parkett spielen. Er soll den Platz einnehmen, auf dem Heinrich Albertz als Nachfolger von Willy Brandt gescheitert ist.

Das Bild, das Grass von Schütz gezeichnet hat, paßt schlecht zu den gängigen Vorstellungen von den Qualitäten des Bürgermeisters in Berlin, einer Stadt, die ihrer politischen Funktion nicht mehr gewiß ist, die von Emotionen und Ressentiments geplagt wird – und die von viel Hoffnung lebt. Zum mitreißenden Volkstribunen fehlt Schütz fast alles. Wahlreden hat er eher als lästige Pflicht absolviert. Die traditionelle große Ansprache, die der Berliner Regierende Bürgermeister am 1. Mai angesichts der Mauer halten muß, wird ihm schon jetzt ein Alptraum sein. Seine Stärke ist nicht der Appell an Gefühle, sondern die kalte Dusche mit Fakten. Vielleicht hat Berlin das nötig.

Daß Schütz nun plötzlich von vielen in Berlin wie ein Nothelfer begrüßt wird, hat manche Gründe. Die Sozialdemokraten dieser Stadt haben sich so rettungslos festgerannt, daß sie aus eigener Kraft den Ausweg nicht mehr finden können. Das gegenseitige Mißtrauen ist zu groß. Schütz, der mit Brandt nach Bonn ging, ist von den jüngsten Querelen unbelastet, und von seinem Amt als Staatssekretär ist einiger Glanz auch auf seine Person gefallen.

Leichten Herzens räumt er seinen Sessel im Auswärtigen Amt gewiß nicht. Noch ein paar Tage, ehe er sich für Berlin entschied, hatten Freunde von ihm den Eindruck, er werde den Berliner Werbern einen Korb geben. Schütz war von seinem Amt in Bonn fasziniert. Allerdings sah er auch in Bonn nicht seine Aufgabe darin, große politische Entwürfe zu liefern. Ihm ging es darum, den komplizierten Apparat in den Griff zu bekommen und ihn für die Politik seines Ministers nutzbar zu machen. Das ist ihm, dem Außenseiter, erstaunlich gut gelungen, vor allem deshalb, weil er sich nicht als ein durch Amtsdisziplin verhinderter Politiker, sondern als Verwaltungschef verstand.

Mit politischen Äußerungen ist Schütz in dieser Zeit kaum hervorgetreten. Im Amt wurde diese Zurückhaltung honoriert; seine Mitarbeiter schätzten seine Fähigkeit. Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und Entscheidungen zu treffen. Er hat sich in die Raison des Hauses eingefügt, weit besser jedenfalls als andere Sozialdemokraten, die Brandt herangezogen hat. Er war ein Mann am richtigen Platz.