Das Ergebnis der Bremer Parlamentswahl ist in vieler Hinsicht eine Überraschung. Selbst die größten Pessimisten in der SPD hatten nicht damit gerechnet, daß ihre Partei einen solchen Denkzettel erhalten würde. Die SPD verlor nicht nur die absolute Mehrheit, sie büßte ein Sechstel ihres Bestandes ein. Noch nie seit 1945 haben die Sozialdemokraten einen solchen Erdrutsch erlebt.

Allerdings hat auch die CDU wenig Grund, mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Allgemein hatte man erwartet, die Union werde, wie bei den anderen Landtagswahlen seit der Großen Koalition, einen Sprung nach vorn machen und den Sozialdemokraten Stimmen abjagen. Die Union hat aber nur um 0,6 Prozent zugenommen; das ist weit weniger als bei allen anderen Wahlen. Vom Kiesinger-Sog war in Bremen nichts zu spüren.

Den Freien Demokraten hingegen hatte fast niemand einen Erfolg zugetraut. Sogar in der Bonner FDP-Zentrale war zu hören: „Hoffentlich kommen wir mit einem blauen Auge davon.“ Immerhin hatte die FDP in den Wahlen seit Beginn der Großen Koalition erhebliche Verluste erlitten. In Bremen aber verbesserten sich die Liberalen zum ersten Male (von 8,4 auf 10,5 Prozent).

Die NPD erschien durch Führungsquerelen geschwächt. Das Bundesinnenministerium hatte von der Abwanderung vieler Mitglieder berichtet – aber am Wahlergebnis (8,3 Prozent) war davon nichts zu spüren. Die DFU schließlich, die zuvor stets die Rolle eines Mauerblümchens gespielt hatte, kam in Bremen plötzlich in die Nähe der Fünf-Prozent-Grenze.

Es gab in Bremen drei Wählerbewegungen: nach rechts zur NPD, nach links zur DFU und zur FDP. Die Nationaldemokraten haben von der DP viele Wähler gewonnen, aber auch die anderen Parteien, nicht zuletzt die SPD haben Protestwähler an die radikale Rechte verloren. Die DFU hat ihren größten Zuwachs in den Arbeitergebieten; die FDP hat vor allem beim Bürgertum gut abgeschnitten.

Die Bremer Wahl paßt nicht in das Schema der übrigen Landtagswahlen, sie widerspricht auch den Umfrage-Ergebnissen im gesamten Bundesgebiet. Das zwingt zu dem Schluß, daß in Bremen lokale Faktoren eine ungewöhnlich große Rolle gespielt haben. Die SPD mußte zum ersten Male ohne Kaisen, ihren großen alten Mann, eine Landtagswahl bestreiten; auch haben die Sozialdemokraten in den letzten Jahren weder in ihrem personellen Angebot noch in ihren Leistungen überzeugend gewirkt. Das erklärt aber noch nicht alles.

Kaisen hatte die SPD in Kreisen populär gemacht, die ihrer Tradition nach der SPD fernstanden. In den bürgerlichen Wohngebieten aber sind die sozialdemokratischen Verluste relativ gering. Am größten sind sie in ihren Hochburgen, unter den Arbeitern. Dafür gibt es nur eine plausible Erklärung: Ein Teil der alten Linken hat sich der Partei entfremdet. In den früheren Landtagswahlen haben diese „Linken“ durch Wahlenthaltung protestiert; diesmal hat ein Teil von ihnen DFU gewählt – ein Indiz dafür, daß links von der SPD politischer Raum frei geworden ist. Die Große Koalition hat dies dem Wähler nun vollends deutlich gemacht.