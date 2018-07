Von Ben Witter

Hamburg

Der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Gerhard E. R. Nibbe ist mit den Fragen des Nachtbackverbots von Berufs wegen befaßt und hat schon mehrere Mitarbeiter der Konsumgenossenschaft „Produktion“ in Hamburg vor dem Amtsgericht Pinneberg verteidigt.

Herr Dr. Nibbe, wann dürfen Brötchen gebacken werden, und wie lang ist ihr Weg bis zum Frühstückstisch?

Er ist nicht nur sehr lang, sondern auch mit setzlichen Vorschriften gepflastert. Danach dürfen in der Zeit von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens die zur Herstellung von Backwaren dienenden Räume nicht betreten werden. Auch Vorbereitungsarbeiten sind unzulässig, wenn mit menschlicher Arbeit verbunden. So bleiben für die Herstellung der Brötchen zweieinviertel bis zweieinhalb Stunden, also von 4 Uhr bis 6.15 oder 6.30 Uhr. Und diese Zeit ist viel zu knapp. Infolgedessen wird das Nachtbackverbot an einigen Tagen in der Woche, denken wir an den enormen Wochenendbedarf, die Brötchen sollen ja frisch sein, überschritten.

Werden die Bäcker denn nachts ständig kontrolliert?

Die Kontrollen wurden in letzter Zeit offensichtlich verstärkt. Tausend Strafverfahren wegen Überschreitung des Nachtbackverbots sind schätzungsweise anhängig. Das ist, wie die Bundesregierung am 13. Juni mitteilte, eine nicht unerhebliche Zahl. Die Entwicklung geht schnell weiter. Es ist nämlich geltend gemacht worden, daß das Nachtbackverbot verfassungswidrig ist, weil es gegen das Grundrecht der freien Berufsausübung verstößt und gegen den Gleichheitssatz.