Von George F. Kennan

George F. Kennern ist einer der hervorragendsten Rußland-Kenner der amerikanischen Diplomatie. Seine Bücher über die frühen Jahre der Sowjetunion und das Ost-West-Verhältnis sind auch in Deutschland stark beachtet worden. In zwei Folgen untersucht Kennan Wesen und Wirkungen der russischen Revolution vor fünfzig Jahren.

Im März 1917, im dritten Jahr des großen Krieges, stürzte die zaristische Autokratie – ein Regierungssystem, das sich in Rußland jahrhundertelang behauptet hatte – plötzlich in sich zusammen.

Ein Jahrhundert lang hatten liberale wie radikale Gegner vom Umsturz geträumt; hatten Pläne geschmiedet, dafür gearbeitet und waren sogar dafür gestorben; und doch war der Umsturz, als er kam, nicht das unmittelbare Ergebnis ihrer Mühen. Das System brach auseinander, weil es mit seinen fundamentalen Schwächen und Anpassungsschwierigkeiten der zusätzlichen Belastung eines langen schweren Krieges einfach nicht gewachsen war.

Es begann damit, daß Unregelmäßigkeiten bei der Lebensmittelversorgung in der Hauptstadt Straßenunruhen auslösten. Verglichen mit Unruhen in früherer Zeit trugen sie keine ungewöhnlichen oder besonders gefährlichen Züge. Dennoch erwies das Regime sich als unfähig, ihrer Herr zu werden und die Ordnung wiederherzustellen. Die besten Einheiten der alten Armee mit ihrer verhältnismäßig hohen Truppenmoral und ihrer straffen Zucht waren durch den Krieg dezimiert. Die Garnisonen in der Umgebung der Hauptstadt, an die man sich zur Wiederherstellung der Ordnung wenden mußte, bestanden jetzt aus ungeschliffenen und halb demoralisierten Rekruten. Sie versagten ihre Mitwirkung, verweigerten die Befehle, verbrüderten sich mit der aufgeregten Menge und lehnten es ab, die Polizei zu unterstützen.

Damit wurde schlagartig klar, wie ausgehöhlt die Autorität der Regierung war. Plötzlich erkannte jedermann, daß „der Kaiser nackt“ war – nämlich all seiner Verteidigungsmittel entblößt. Innerhalb weniger Tage brach die ihrer Stützen beraubte Monarchie unter ihrem eigenen Gewicht zusammen.

Rußland war zu Beginn dieses Jahrhunderts immer noch vorwiegend Agrarstaat; aber sein Agrarsystem war unmodern und unzulänglich. Das Jahr 1914 traf die Regierung mitten in einem umfangreichen Modernisierungsprogramm, mit dessen Hilfe das Schwergewicht der landwirtschaftlichen Produktion vom Großgrundbesitz und der Dorfgemeinschaft auf den unabhängigen Kleinbauern mit eigenem Grund und Boden übergehen sollte. In den Augen vieler war das der bislang verheißungsvollste Ansatz zur Lösung der schwierigen, aus den Tagen der Leibeigenschaft stammenden Probleme des ländlichen Grundbesitzes und der Steuerung der landwirtschaftlichen Produktion. Aber die praktische Durchführung war 1914 erst teilweise vollzogen.