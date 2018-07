Inhalt Seite 1 — Der Geburtsfehler des Bonner Staates Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hans-Peter Schwarz: Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945–1949. Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied und Berlin; 884 Seiten, Ln. DM 68,–, brosch. DM 38,–.

Dem Rezensionsexemplar lag ein Brief der Presseabteilung des Verlages bei, das Buch erscheine „im Zeichen einer hoffentlich neuen Epoche deutscher Außenpolitik“ besonders wichtig. „Wir bitten, einem Buch besondere Beachtung zu schenken, das sowohl von Seiten der deutschen Sozialdemokratie wie auch der Partei Beifall gefunden hat, die bisher ausschließlich Außenpolitik verwirklichen konnte.“ War also die CDU/CSU-FDP-Koalition schwach? Handelt es sich darum, die Große Koalition auf dem Gebiet der Politologie zu verkünden?

Nichts davon. Der Autor hat sich zwar vom bisherigen „Beweismaterial davon überzeugen lassen müssen, daß mindestens vom Sommer 1947 an der Weg vom Reich zur Bundesrepublik wohl unvermeidlich und sinnvoll gewesen ist“, aber er neigt zur Skepsis. „Wer die Ereignisse richtig verstehen will, muß davon ausgehen, daß in diesen Jahren auf der deutschen Szenerie ein Stück klassischer Machtpolitik gespielt worden ist.“

Nun, es war nicht anzunehmen, daß sich die Mächte am Ende des Hitlerkrieges, der ja allenthalben dunkle Instinkte entfesselt hat, und nach dem Schlag von Hiroshima der Machtpolitik entledigen würden, um die „Idealfaktoren“ („weltanschauliche Gegensätze“) allein gelten zu lassen. Schwarz unterscheidet sie von den „Realfiktoren“ („unterschiedlich gelagerte wirtschaftliche und machtpolitische Interessen“) und stellt sie der Machtpolitik gegenüber, was für deren Verständnis genauso erleuchtend ist, wie wenn Franz Josef Strauß sagt, er handle aus Verantwortungsethik, nicht aus Gesinnungsethik. Zu deutsch: Man kommt im Verstehen historisch-politischer Prozesse nicht weit, wenn man den ganz auf Relativierung angelegten Max Weber verabsolutiert. Um klarzumachen, daß die Westbindung der von den westlichen Alliierten besetzten deutschen Länder nicht „allein als Ausdruck ideologischer Präferenzen zu verstehen“ ist, würde es genügen, den historischen Ablauf zu schildern und dabei ein Auge auf die sowjetisch besetzten Gebiete zu haben.

Der Autor versucht, „die Leitgedanken sichtbar zu machen, die hinter den zahllosen Einzelfallentscheidungen und den großen Grundsatzentscheidungen standen“. Zu diesem Zweck unterteilt er das riesige, bisher kaum gesichtete Material in zwei Teile: 1. Die Sieger und die Deutschen, 2. Die Deutschen und die Sieger. Im ersten Teil von knapp dreihundert Seiten referiert er kenntnisreich und mit gutem Gespür für die Relevanz der einzelnen Positionen die Deutschlandvorstellungen der USA (110 S.), Großbritanniens (30 S.), Frankreichs (23 S.) und der UdSSR (70 S.). Eine kurze Betrachtung ist den Alternativen alliierter Deutschlandpolitiken gewidmet.

Im zweiten Teil (S. 297–S. 696) werden zuerst die Befürworter der Blockfreiheit vorgestellt, wobei Jakob Kaisers Konzept, „Deutschland – Brücke zwischen Ost und West“, mit Recht am ausführlichsten behandelt wird. Dieses Stück über Kaiser, ob man ihm im einzelnen zugestimmt hat oder nicht, zeigt einen Politiker, der am Ende durch die Art und Weise seines Scheiterns überzeugt. Ihm hat der Autor am meisten abgewinnen können. Die „publizistischen Verfechter der Blockfreiheit“ sind weniger imposant, weil in diesem Kreis das ganze Bild nur dann sichtbar wird, wenn man die Stimmen aus der sowjetischen Zone hinzunimmt. Es war doch bis zum Austauschverbot der Militärregierungen so, daß die Publikation aus Ostberlin, etwa J. R. Bechers „Aufbau“, nicht weniger dazugehörten als die aus dem französischen Besatzungsgebiet. (Überhaupt kommt die starke Abtrennungstendenz der französischen Militärregierung etwas zu kurz.)

Die Befürworter der Westintegration haben ihren ersten großen Vertreter in Wilhelm Röpke. Von ihm aus läßt Schwarz Revue passieren, was sich von dessen Konföderationsidee bis hin zum „föderalistischen Deutschland in einer westeuropäischen Föderation“ an Vorschlägen entwickelt. Es mündet scheinbar folgerichtig in Adenauers Außenpolitik; aber der Schein trügt. Das irrationale Moment in politischen Entscheidungen, die ja gewöhnlich keine Entscheidungen, sondern Schiebungen, genauer gesagt ein „Geschoben werden“ sind, bleibt außer acht. Diese eine Stimme Mehrheit im Bundestag, die Adenauer schließlich recht gab, beweist nichts für die leitenden Prinzipien der „Westintegration“ und für und wider die Argumente ihrer Verfechter.