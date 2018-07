Von Michael Jungblut

Technischer Fortschritt und wirtschaftlicher Strukturwandel verändern unsere gewohnte Berufswelt in immer rascherem Tempo. Die Automation verdrängt Fach- und Hilfsarbeiter, Angestellte und Selbständige von ihren alten Arbeitsplätzen. Auch die Planwirtschaft schützt sie nicht vor der Konkurrenz der Maschine. Die technologische Arbeitslosigkeit bereitet den Sowjets immer größere Sorgen. In der Bundesrepublik arbeitet heute schon ein Drittel der Erwerbstätigen nicht mehr im ursprünglich erlernten Beruf. „Die zünftlerische Vorstellung von einem Beruf, dem man gleichsam von der Wiege bis zur Bahre verpflichtet ist, wird der Zukunft noch weniger gerecht als der Gegenwart“, stellten die fünf Sachverständigen in ihrem Jahresgutachten 1966 fest. Wo arbeiten wir morgen? Diese Frage untersucht ZEIT-Redakteur Michael Jungblut in dem soeben erschienenen Buch „Rebellion der Überflüssigen – die ungeplante Zukunft der Berufe“. Wir veröffentlichen daraus das Kapitel „Berufe und Jobs“. In der ersten Folge wurde dargestellt, wo auch in Zukunft noch Lebensberufe bestehen bleiben.

Sicherheit ein Leben lang durch die Wahl eines „Berufes“? Das ist nur teilweise zu bejahen. Gesichert bleibt bei den wissenschaftlichen und künstlerischen Berufen, bei den Technikern, Handwerkern und bestimmten Facharbeiterberufen nur derjenige, der zu originellen Leistungen fähig ist. Je mehr sich aber seine Tätigkeit in repetitiven Arbeiten erschöpft, je weniger die Möglichkeit und Notwendigkeit besteht, Entscheidungen zu treffen oder Menschen zu führen, desto größer ist die Gefahr, daß über kurz oder lang die Technik seinen Arbeitsbereich erobert und ihn zwingt, die Illusion aufzugeben, einen Beruf auszuüben.

Ein Beispiel dafür, daß auch in so starken „menschlichen Domänen“ wie dem Konstruktionssaal die Automation Einzug halten kann, ist der elektronische Zeichner, mit dessen Hilfe Automodelle aus Holz und Gips in Konstruktionszeichnungen übersetzt werden. Die gleiche Bedeutung hat ein Zeichengerät, das nur mit den technischen Daten einer Brücke oder eines Gebäudes gefüttert werden muß, damit es auf Kommando in wenigen Minuten dieses Bauwerk aus jedem beliebigen Blickwinkel zeichnen kann. Die Bauherren können sich dann sehr rasch eine Vorstellung davon machen, wie sich diese Konstruktion, von verschiedenen Standpunkten aus gesehen, in die Landschaft einfügt. Die Technik reduziert den Beruf des Konstrukteurs auf das eigentliche menschliche Element dieser Tätigkeit, die Idee und die schöpferische Gestaltung.

Auch der mittelmäßige Künstler wird seinen Käuferkreis zusammenschmelzen sehen, wenn es möglich wird, mit Hilfe neuer (und zwar schon existierender) Reproduktionstechniken Meisterwerke der Malerei in großer Zahl als preiswerte Drucke auf den Markt zu bringen – Vervielfältigungen, die auch Kundige nicht mehr vom Original unterscheiden können. Ebenso hat früher das Kino dem reisenden Schmierenkomödianten das Handwerk verdorben.

Selbst da, wo Lebensberufe erhalten bleiben (die natürlich nicht erschöpfend aufgezählt sind, die aber alle ähnliche Merkmale aufweisen wie die untersuchten Tätigkeiten), besteht also keine Garantie dafür, daß 1980 oder 1990 noch genauso viele Menschen darin beschäftigt sind wie heute.

So wie der Beruf im traditionellen Sinn für einzelne Wirtschaftszweige – vor allem also, wie wir gesehen haben, bei den Dienstleistungen – typisch bleiben wird, ebenso wird der Job seine speziellen Domänen haben. Seine Hochburg ist heute schon (und wird es in den kommenden Jahren immer mehr sein) der Bereich der industriellen Massenfertigung, etwa in der Chemie, bei der Autoproduktion, der Nahrungsmittelindustrie, der Stahlerzeugung oder der Textilindustrie. In diesem Sektor wird die Fabrikation voll mechanisiert oder automatisiert, und die Tätigkeit des Menschen verlagert sich von der Herstellung immer mehr auf Planung, Steuerung, Kontrolle und Reparatur. Je häufiger die Produkte wechseln, je stürmischer der technische Fortschritt die Verfahren immer wieder ändert und verbessert, um so weniger Raum bleibt für Lebensberufe.