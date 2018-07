Das Bundesverfassungsgericht und die Verwaltungsgerichte sind hoffnungslos überlastet. Wir haben uns zwar daran gewöhnt, daß das Grundgesetz dem einzelnen starken Schutz gegen obrigkeitliche Willkür gewährt, daß vieles, was früher im Ermessen der staatlichen Instanzen lag, nach heutigen verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht mehr ohne weiteres zulässig ist; aber die ständige Berufung auf das Grundgesetz hat auch eine Flut unbegründeter, abwegiger Beschwerden in die Gerichtssäle und Beratungszimmer der Gesetzgeber geschwemmt.

So fand man es denn auch kaum einer Erwiderung wert, als das Institut „Finanzen und Steuern“ erklärte, die geplante Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftssteuer verstoße gegen das Grundgesetz. „Wirtschaftspolitische Kritik im Gewande der Verfassungsauslegung“ hieß es etwas abfällig dazu. Dabei übersah man geflissentlich, daß zumindest eines der beiden Argumente des Instituts eine gründliche Prüfung verdient. Da wird nämlich eine Konsequenz aus einer gerade erst (im Juni dieses Jahres) in Kraft getretenen Verfassungsänderung gezogen – eine Konsequenz, die die Autoren dieser Novelle möglicherweise nicht vorhergesehen haben.

Es geht um den neuen zweiten Absatz von Artikel 109 GG: „Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.“ Diese Vorschrift wurde in das Grundgesetz eingefügt, um das Stabilitätsgesetz verfassungsrechtlich abzusichern. Sie sollte die Länder auf eine konjunkturgerechte Haushaltspolitik verpflichten, bei der der Bund mit gutem Beispiel vorangehen sollte und für die er bestimmte Vorschriften erlassen wollte. Aber natürlich konnte der Bund nicht den Ländern allein solche Rücksichtnahme auferlegen, sondern mußte sich selbst ebenfalls binden. Man wollte mit dem neuen Absatz 2, wie der Rechtsausschuß des Bundestages ausdrücklich feststellte, eine Rechtspflicht für Bund und Länder begründen, nicht nur ein unverbindliches Programm aufstellen.

„Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen“ heißt nach Ansicht des Instituts „Finanzen und Steuern“ nichts anderes als: eine antizyklische Wirtschaftspolitik betreiben, das heißt, der Staat muß in der Hochkonjunktur durch seine eigene Ausgabenwirtschaft und Steuerpolitik dämpfend auf die überschäumende Aktivität der Wirtschaft einwirken, in der Flaute muß er durch Sonderausgaben und Steuerermäßigungen für einen neuen Auftrieb sorgen. Soll also Wirtschaftsminister Schiller Konjunkturpolitik „mit dem Grundgesetz unter dem Arm“ treiben?

Die Einführung einer neuen Steuer oder die Erhöhung bestehender Steuern würde aber in der gegenwärtigen Situation nach der Auffassung des Instituts die Investitionsfreudigkeit der Unternehmer erheblich dämpfen und damit das gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Ungleichgewicht verstärken, statt ihm entgegenzuwirken. „Steuererhöhungen in der Depression verstärken nach gesicherter wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnis tendenziell eine bestehende Abwärtsbewegung“, schreibt das Institut. Das wäre dann keine antizyklische, sondern eine prozyklische Politik, solche verstoße jetzt gegen die Verfassung.

Diese Argumentation, so ungewöhnlich sie klingt, ist logisch und im Prinzip berechtigt. Man mag es beklagen, daß die Wirtschaftspolitik immer mehr von Gesetzen und Vorschriften eingeengt wird, aber man muß den nun einmal geltenden Verfassungsartikel ernst nehmen und prüfen, ob eine konkrete Maßnahme des Bundes oder der Länder die dort statuierte Rechtspflicht verletzt.

Die Verfassungsinterpreten sind hier freilich auf die Mitwirkung der Nationalökonomen angewiesen. Leider ist schon der Begriff „gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“ nicht eindeutig zu definieren. Man spricht von einem gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewicht, wenn das gesamtwirtschaftliche Produktionsvolumen größer oder kleiner ist als die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Da die Unausgewogenheit von Angebot und Nachfrage zu einer Veränderung des Geldwertes, einer Über- oder Unterbeschäftigung oder einer unausgeglichenen Außenhandelsbilanz zu führen pflegt, sind diese Erscheinungen regelmäßig Anzeichen eines gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichts (Paragraph 1 des Stabilitätsgesetzes nennt dieselben drei Kriterien und fordert zusätzlich die Bemühung um ein „angemessenes Wirtschaftswachstum“).