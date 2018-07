Von Hans Viktor Howaldt

Gemeinsam bereiten Deutsche und Amerikaner das große Segelsport-Ereignis des nächsten Jahres vor: die Wettfahrt über den Atlantik. Am 13. Oktober tagt in New York das „Transatlantic Race Committee“. Dann wird die Ausschreibung der Regatta veröffentlicht. Der Anlaß des Ozeanrennens 1968 ist das hundertjährige Bestehen des NRV, des Norddeutschen Regatta-Vereins in Hamburg. Über den Stand der Vorbereitungen berichtet hier Hans Viktor Howaldt. Er ist Chairman des vom NRV gebildeten „Ocean Racing Committee“ und gehört zugleich dem „Transatlantic Race Committee“ der Amerikaner an. Im Alltag leitet er ein Frankfurter Unternehmen der Büromaschinenindustrie. Als Skipper der Jachten „Germania V“ und „Germania VI“, deren Eigner Alfried Krupp von Bohlen und Halbach war, ist Hans Viktor Howaldt der erfahrungsreichste deutsche Atlantiksegler geworden.

Zum ersten Male nach 32 Jahren wird wieder eine transatlantische Regatta gesegelt, die in einem deutschen Hafen endet. Der Startschuß fällt im nächsten Sommer am 3. Juli vor St. David’s Head, an der Nordostecke der Bermuda-Inseln. Der Zielhafen ist Travemünde. Der Kurs des Rennens führt an Skagen-Feuerschiff vorbei.

„Ohne Regelmäßigkeit, jedoch von größtem Einfluß auf den Hochseesport der ganzen Welt“ – so hat der argentinische Segler und Fachschriftsteller Juan Baader einmal die Wettfahrten über den Atlantik charakterisiert. In der Tat kann man ihre Wirkung für den großen Jachtsport kaum überschätzen. Freilich erfordert ein Transatlantik-Rennen sehr lange und umfangreiche Vorbereitungen; daher eben werden sie „ohne Regelmäßigkeit“ ausgeschrieben.