Die Konzerne der USA wachsen ins Gigantische. Sie begnügen sich nicht mehr damit, daß Produktion, Umsatz und Gewinn von Jahr zu Jahr steigen. Ganze Industriekomplexe schließen sich durch Fusion mehrerer Großunternehmen zusammen. Ein Beamter der Federal Trade Commission rechnete kürzlich aus, daß sich 1975 (in nur acht Jahren also) drei Viertel des industriellen Vermögens der USA in der Hand von rund zweihundert Großfirmen befinden wird – zweihundert Firmen, die sich in die Herrschaft über die größte Wirtschaftszusammenballung der Welt teilen, eine Aussicht, die viele Wirtschaftspolitiker das Gruseln lehrt.

Die Fusionswelle, die über die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hinwegrollt, nimmt in jedem Jahr größere Ausmaße an. 1950 wurden nur zweihundert Zusammenschlüsse amerikanischer Firmen registriert, in der ersten Hälfte dieses Jahres waren es schon 1416 Verschmelzungen. Vorsichtige Schätzungen kommen für 1967 auf insgesamt 1800 Fusionen – 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

In dem Magazin The New Yorker erschien kürzlich eine Zeichnung, die zwei zufällig im Flugzeug nebeneinander sitzende Geschäftsleute zeigt, die die gleichen Geschäftspapiere vor sich haben. Der eine blickt auf die Unterlagen des Nachbarn: „Bitte entschuldigen Sie, aber ich sah gerade ihre Prospekte. Wir sind beide offensichtlich auf dem Weg, die gleiche Firma aufzukaufen.“

Das Wettrennen der amerikanischen Konzerne um den Aufkauf kleinerer und größerer noch selbständiger Firmen hat in der Tat ein oft groteskes Ausmaß angenommen. Das Auffallende an diesen Zusammenschlüssen ist, daß es sich bei der Mehrzahl um Unternehmen handelt, die überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen. Man nennt diese Zusammenschlüsse branchenfremder Firmen deshalb conglomerates (Zusammenwürfelungen) – ein Ausdruck, der von den Betroffenen aber nicht gern gehört wird. Sie sprechen, wie der Generaldirektor von International Telephon & Telegraph (ITT), Harold Geneen, lieber von einer „Multiproduktgesellschaft unter einheitlicher Leitung“. Der Vorteil dieser Mischfusionen war bis vor kurzem, daß sie im allgemeinen von der Regierung nicht mit Hilfe der Antitrust-Gesetze attackiert wurden. Die Regierung stand lange Zeit auf dem Standpunkt, daß durch Fusionen zwischen Firmen verschiedener Branchen keine Monopole geschaffen würden.

Seit geraumer Zeit sind die klassischen Geschäftsfusionen (zwischen Firmen mit gleichem Produktionsprogramm oder verschiedenen, hintereinanderliegenden Produktion oder Handelsstufe) selten geworden. Selbst bei verhältnismäßig kleinen Firmen kann es nämlich passieren, daß das Justizministerium eingreift und Klage auf Auflösung der Fusion wegen Monopolgefahr einreicht. Seltener, aber immer noch oft genug, um abschreckend zu wirken, greift die Regierung bei vertikalen Fusionen, also Zusammenschlüssen zwischen Lieferanten und Kunden ein. Der Aufkauf branchenfremder Firmen war dagegen lange Zeit ein risikoloses Geschäft – solange, bis der Oberste Gerichtshof den Konzernen auch in diesem Bereich die ungetrübte Freude am Einkaufsbummel in fremden Wirtschaftszweigen verdarb. Das Exempel wurde im Fall Chlorox statuiert.

Der weltweit tätige und nach Übernahme der Rei-Werke auch in der Bundesrepublik engagierte Seifenkonzern Proctor & Gamble (auf dem deutschen Markt unter anderem mit Dash und Rei vertreten) hatte nach freundschaftlichen Verhandlungen die mittelgroße Firma Chlorox übernommen. Proctor & Gamble macht Waschmittel, Chlorox flüssige Bleiche. Trotzdem klagte die Anti-Trust-Behörde, und der Oberste Gerichtshof entschied, Proctor & Gamble hätte Chlorox nicht kaufen dürfen, denn P & G verhinderte Wettbewerb dadurch, daß es ein neues Feld (Bleiche) durch Ankauf von Chlorox betrat, in das es anderenfalls durch eigene Erzeugung von flüssiger Bleiche selbst hätte einsteigen müssen. Es nützte nichts, daß die Rechtsanwälte von Proctor & Gamble sich an den Kopf faßten und fragten, was das bedeuten solle, ob die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes die bisher nur bei horizontalen und manchmal auch vertikalen Fusionen angewandten weitgehenden Anti-Trust-Grundsätze auch auf conglomerate-Fusionen anwenden wolle? Der Spruch des Obersten Gerichtshofs ist unanfechtbar. Eine andere Firma, Colgate-Palmolive, zog sofort die Konsequenzen und ließ den Plan, sich mit der National Biscuit Company zu verschmelzen, fallen.

Andere Firmen warfen die Flinte nicht so schnell ins Korn. Wer einen Prozeß nicht gewinnen kann, hofft im Durcheinander des Papierkriegs Erfolge zu erringen. In Industriekreisen, die an branchenfremden Fusionen interessiert sind, um konjunkturbedingte Schwankungen der Umsätze Gewinne besser ausgleichen zu können, wurde deshalb die Parole ausgegeben, unverdrossen weitere conglomerate-Fusionen durchzuführen, im Vertrauen darauf, daß die 270 Regierungsanwälte und die 30 Nationalökonomen, die den Stab der Anti-Trust-Abteilung im Justizministerium bilden, einfach technisch nicht in der Lage sind, sich mit allen Fusionen dieser Art zu befassen. Da buchstäblich kein Tag vergeht, an dem die amerikanischen Zeitungen nicht über neue Fusionen oder Fusionsabsichten berichten, ist diese Hoffnung nicht ganz unberechtigt.