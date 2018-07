Verbraucher-Zentralen: Guter Wille, wenig Erfolg

Durchschnittskäufer in der Bundesrepublik bewegen sich meist wie Blinde durch den Markt. Ihr Unbehagen über diese offenbar nicht sehr hoch bewertete Rolle ist verbreitet, doch es wird kaum artikuliert. Während sich auf der anderen Seite Handel, Industrie und Bauern zu mächtigen Interessengruppen formiert haben, sind Konsumentenorganisationen zwar zahlreich, aber wenig bekannt, und viele umweht ein leichter Hauch von Fürsorge.

Ihre Aufklärungsarbeit blüht im Verborgenen, und so ist erklärbar, daß sich der bundesdeutsche Bürger als Konsument immer noch mit recht fragwürdigen Mitteln seinen Weg bis zu dem Punkt bahnt, wo er sich zum Kaufen entscheidet. Aus Umfrageergebnissen geht hervor, daß der erste Schritt zum Kauf – die Information über Produkte – weniger vom Sachverstand als von mangelhaften Quellen hergeleitet wird.

Gegenwärtig verläßt sich jeder dritte vor dem Kauf auf Anzeigen und Prospekte, jeder fünfte vertraut Ratschlägen von Freunden und Bekannten, jeder zehnte urteilt nach dem Augenschein in Schaufenstern und Geschäften, während sich der Rest auf Beratungsgespräche mit Verkäufern verläßt. Objektive Information ist für Konsumenten so nur schwer zu gewinnen; denn ein großer Teil der Werbung kitzelt emotionelle Reflexe, und Mitbürger werden im Gespräch nicht immer zugeben, schlecht gekauft zu haben. Bei beratenden Gesprächen mit Verkäufern wiederum steht vor allem deren Interesse im Vordergrund, nämlich bestimmte Produkte gut zu verkaufen. Warenkenntnisse und Urteilsvermögen über Preise sind gering.

Gegen dieses impulsive und planlose Verhalten kämpfen seit 1952 Verbraucherzentralen an, indem sie über Vor- und Nachteile angebotener Produkte sachlich aufklären. Doch das Interesse des Publikums ist mäßig. Die Leiterin der ältesten deutschen Verbraucherzentrale, Frau von Berg in Hamburg, sagt: „25 000 Besucher im Jahr sind überall in Deutschland die obere Grenze.“

Sie wurde bisher nirgendwo durchbrochen, obwohl die Beraterinnen in den Zentralen mit großem Elan arbeiten. So weist der Jahresbericht der Verbraucherzentrale Niedersachsens für die 103 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 50 000 Arbeitsstunden im Jahr aus.

Aber gerade diese ehrenamtliche Tätigkeit betrachtet die Seniorin der deutschen Beraterinnen, Frau von Berg, skeptisch: „Von ehrenamtlichen Kräften können Sie nicht so viel verlangen wie von hauptamtlichen Angestellten. Deswegen sind unsere Damen hier in Hamburg alle in einem festen Angestellten Verhältnis tätig.“