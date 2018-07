Claudio Monteverdi: „Madrigali guerrieri ed amorosi“; Egidio Rovedo (Cello), Luciano Sgrizzi (Cembalo), Chor und Orchester der „Società ameristica di Lugano“, Leitung: Edwin Loehrer; Eurodisc 70 919 MK, 25,– DM.

In Zeiten, wo man mit musikalischen Anleihen bei komponierenden Kollegen oder Konkurrenten nicht zimperlich war, wirkte Monteverdis Patentanspruch, angemeldet im Vorwort zu seinem achten Madrigalbuch von 1638, doppelt deutlich. Dieses hier, so schrieb er, sei seine Erfindung: der „Stile concitato“, der „leidenschaftliche Stil“, den er, von Platons „Staat“ angeregt, als erster angewendet hat, um Affekte der Leidenschaft musikalisch auszudrücken. Der Widerhall unter den Zeitgenossen Monteverdis (1567–1643) war mindestens so stark wie dreißig Jahre vorher bei seinen revolutionierenden Opern „Orfeo“ und „Arianna“. Noch heute wird man beim Anhören seiner „Kriegs- und Liebesmadrigale“ sanft überwältigt; man ist sich höchstens unschlüssig, was man mehr bewundern soll: die geschickte Auswahl affektpraller „Liebeskriegs-Dichtung“ oder das Raffinement der kontrastreich konzertierenden Setzweise. Epigonen haben daraus eine „Masche“ gemacht, Monteverdi half es bei der Suche nach den „menschlich wahren Gefühlen“. Die geglückte Auswahl auf dieser Platte macht das ebenso deutlich wie die hervorragende Wiedergabe durch diesen Chor anonymer schöner Solostimmen: Er singt präzis und enragiert. Manfred Sack

Mehr als zehn Millionen Besucher besuchen jährlich die Museen der Bundesrepublik und nicht, wie in Professor Alfred Heinzens Artikel (DIE ZEIT Nr. 39) zu lesen stand, nur drei Millionen. Wir bitten diesen Irrtum zu entschuldigen: Es war kein Zweck-Pessimismus. h. h.