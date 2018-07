Der Briefmarken-Einzelhandel wird in diesem Jahr etwa 200 Millionen Mark umsetzen. Dazu kommen noch 25 bis 30 Millionen Mark Umsatz auf den Briefmarkenauktionen. Wenn dazu noch jene Werte gerechnet werden, die im Tausch unter Sammlern ihren Besitzer wechseln, dann kommt ein beachtlicher Umschlag zustande. Er geht sicherlich zum größten Teil auf das Konto „Sammler“, worunter ich jene Leute verstanden haben will, die das Briefmarkensammeln als reines Hobby betrachten.

In den letzten Jahren haben daneben aber auch Briefmarken als Kapitalanlage an Bedeutung gewonnen. Ihre Preise sind nach dem Zweiten Weltkrieg beachtlich gestiegen. Und wie immer in solchen Situationen werden Interessenten angelockt, die glauben, daß sich hier viel Geld mühelos verdienen läßt. Enttäuscht durch die Kursentwicklung bei den Aktien, hat es Wertpapierbesitzer gegeben, die von Aktien in Briefmarken „umgestiegen“ sind. Wer etwas von Briefmarken kennt, wird hier vielleicht besser gefahren sein als mit Aktien. Dazu gehört aber viel Sachverstand – und auch etwas Glück. Das wird deutlich, wenn man die jetzt in der Reihe „Der intelligente Investor“ erschienene Schrift „Briefmarken und Münzen als Geldanlage“ studiert, die von August Heß und Klaus Martens verfaßt worden und im Verlag Moderne Industrie erschienen ist.

Die Preissteigerungen bei den Briefmarken werden damit begründet, daß viele Markensammlungen den beiden Weltkriegen zum Opfer gefallen sind, der Bestand an alten Marken sich also beträchtlich dezimiert hat. Andererseits nahm die Nachfrage stark zu, weil es der zunehmende Wohlstand und die steigenden Einkommen der Bevölkerung erlaubten, immer höhere Geldbeträge in Marken anzulegen. Dazu kamen ständig neue Freunde der Philatelie und eben auch solche Kreise, die der Meinung sind, Briefmarken stellten eine bessere Geldanlage als Aktien und Renten dar.

Die beliebtesten Marken sind zur Zeit immer noch die der Reichspost und ihrer Vorläufer sowie die diversen Nachkriegsausgaben (einschließlich Besatzungszeit). Die klassischen oder altdeutschen Marken sind in den Jahren 1950 bis 1967 jährlich im Schnitt etwa um 6 bis 8 Prozent teurer geworden. Wird sich das fortsetzen? Das erwähnte Buch gibt darauf keine eindeutige Antwort, sondern führt Argumente dafür und dagegen auf.

Dafür spricht, daß sich der Bestand alter Marken nicht vermehrt, sondern sich durch Beschädigungen und Zerstörungen laufend vermindert. Bei der Hamburger Flutkatastrophe sind in den überschwemmten Tresoren der Banken Millionenwerte an Briefmarken in Mitleidenschaft gezogen worden. Andererseits nimmt die Zahl der Briefmarkensammler fortlaufend zu. Deshalb müsse vom Markt her gesehen die Preissteigerung weiter anhalten.

Die Skeptiker verweisen darauf, daß die einzelnen Gebiete bei den Sammlern seit jeher während der verschiedenen Zeitepochen unterschiedlich beliebt gewesen sind. So werden heute – vor allem von neuen, jungen Sammlern – vielfach nur deutsche Marken gesammelt, und zwar vornehmlich solche, die nach 1945 erschienen sind. Gibt es in dreißig, fünfzig oder mehr Jahren immer noch Interessenten für alte deutsche Marken, die auch bereit sind, die augenblicklich teilweise recht hohen Preise zu zahlen? Und so gar noch soviel mehr, daß dabei eine anständige Kapitalverzinsung herausspringt?

Ich finde es, meine verehrten I.eser, als fair, wenn ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wird, daß Briefmarken als Kapitalanlage zahlreichen anderen Anlageformen unterlegen sind, Denn Zinsen bringen sie nun einmal nicht. Ebensowenig wie Gold, Münzen, Antiquitäten oder Kunstgegenstände. Aber ein Geldbetrag, der in festverzinslichen Wertpapieren angelegt wird, die eine Jahresverzinsung von 6 Prozent abwerfen, wird sich nach zwölf Jahren, sofern die Zinsen wieder angelegt werden, mehr als verdoppelt haben. Über einen Besitz von siebenprozentigen Pfandbriefen läßt sich dieses Ziel sogar schon nach zehn Jahren erreichen. Im Gegensatz zu Gold und Antiquitäten haben Briefmarken noch einen Nachteil: Sie können verhältnismäßig leicht beschädigt werden und damit an Wert verlieren. Und schließlich sind sie kein Objekt, das – wie Schmuck – zur Schau gestellt werden kann und das Sozialprestige hebt.