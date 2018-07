Von Hellmuth Karasek

Zur Premiere fehlte noch rund eine Woche. Da überraschte das Zürcher Schauspielhaus mit einem dürren Kommuniqué die Öffentlichkeit: „Das Schauspielhaus teilt mit, daß es mit dem Autor und dem Suhrkamp-Verlag übereingekommen ist, die für den 7. Oktober angekündigte Uraufführung des neuen Stücks von Max Frisch, ‚Biografie: ein Spiel‘, abzusagen. Das Stück wird zu einem späteren Zeitpunkt in den Spielplan aufgenommen.“

Max Frisch begnügte sich mit einer Erklärung, deren Kargheit und Zurückhaltung das Bild erlaubt: Er hätte zu ihr nicht einmal die Pfeife aus dem Mund nehmen müssen. Er sei, so sagte Frisch, mit der Erklärung des Schauspielhauses einverstanden...

Hinter diesen spärlichen Sätzen verbirgt und offenbart sich einer der größten Theatereklats der letzten Jahre. Wenn wir zuerst vom Geld sprechen, so dürfen wir vermuten, daß die geplatzte Premiere rund eine Viertelmillion Schweizer Franken gekostet hat, in Proben, Vorbereitungen, Gagen investiertes Geld, das man mit der aufgegebenen Premiere (zunächst?) in den Schornstein schrieb.

Und während üblicherweise eine „Erkrankung“, die zur rechten Zeit ihre Viren zur Verfügung stellt, eine „Terminschwierigkeit“, die termingerecht auftaucht, als höfliche Versuche, Sachverhalte zu mildern, eingesetzt werden. – so ist die Zürcher Erklärung zwar dürftig, aber sie sucht keinerlei Beschönigungen: Max Frisch und Rudolf Noelte, zwei der wichtigsten Theaterleute der Gegenwart also, haben sich in ihren gemeinsamen Probearbeiten so gründlich auseinandergearbeitet, daß man lieber die Premiere platzen ließ, Kosten und Prestigeeinbußen in Kauf nahm, als das Ergebnis unter gemeinsamem Namen der Öffentlichkeit vorzustellen.

Noch wenige Tage zuvor schien der Autor dem Regisseur noch einmal nachgegeben zu haben. Jedenfalls gab Rudolf Noelte auf einer Pressekonferenz in Zürich ein von Leopold Lindtberg im Namen der Neuen Schauspiel AG Zürich gezeichnetes Schreiben der Öffentlichkeit bekannt, in dem es unter anderem heißt: „ ... Nach der gestrigen Besprechung hat Herr Weitz verabredungsgemäß Herrn Max Frisch aufgesucht. Im Laufe dieser Begegnung hat Herr Frisch erklärt, daß er sich außerstande fühlt, weitere Änderungen an seinem Stück ‚Biografie: ein Spiel vorzunehmen. Im gleichen Gespräch hat er aber sein Angebot erneuert, dem Regisseur Rudolf Noelte alle Vollmachten über Textgestaltung und Inszenierung zu überlassen.

Zugleich hat Herr Frisch ausdrücklich wiederholt, daß er gegen das Arbeitsergebnis keinen Protest erheben würde. Auf die Besonderheit der Arbeitsmethode wäre lediglich mit einer kurzen einverständlich zu formulierenden Notiz im Programmheft hinzuweisen ...“