Von Werner Dolph

Die Vorgeschichte ist bekannt. 1962 erschien im Herbig-Verlag Ulrich Schamonis Roman „Dein Sohn läßt grüßen“. Literarische Feinschmecker im Bundesinnenministerium entdeckten das Werk sogleich und beantragten seine Indizierung durch die Godesberger „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften“. Die Bundesprüfstelle folgte dem Antrag.

Nach Paragraph 1 Absatz 1 des „Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften“ (GjS) sind Druckwerke, „die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefährden ... in eine Liste aufzunehmen“. Hierzu zählen „vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhaß anreizende sowie den Krieg verherrlichende Schriften“.

Die Kommission betont zunächst weltmännisch, sie habe Schamonis Buch nicht wegen der „zahlreichen sexualbezüglichen Schilderungen“ beanstandet. Was es von diesen Schilderungen hält, fügt das Gremium freilich sogleich an: sie überstiegen „erheblich das Maß des für Jugendliche Zuträglichen“.

Anstoß genommen hat die Prüfstelle jedoch an etwas anderem: Sie erkennt in Schamonis Roman ihre Welt nicht wieder. Schamonis Beschreibung sei „einseitig und verzerrt“, fortwährend stelle er „die richtungsgebende Wahrheit auf den Kopf“.

Was die Kommission für „richtungsgebende Wahrheit“ hält, deuten ihre Beanstandungen an. Verzerrt erscheint ihr insbesondere die Darstellung der intellektuellen Jugend und „der guten Gesellschaft“. Als Beweis für solchen Frevel führt die Prüfstelle an, die Mädchen des Romans seien „nahezu ausnahmslos“ bereit, sich „einfach hinzulegen“. Den im Buch beschriebenen Jungen wird (neben Schlimmerem) vorgeworfen, sie bedienten sich so wirklichkeitsfremder Ausdrücke wie „Bienen“, „Puppen“ und „Pißnelken“.

Noch übler verzeichnet kommen der Kommission die Erwachsenen vor. Schamoni schildere sie als „noch um einiges gemeiner und niederträchtiger“ als die Jugend.