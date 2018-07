27. September 1967 Machen wir einen deutlichen Unterschied: Es gibt den Schriftsteller Grass, den auch diejenigen einen Meister der deutschen Sprache nennen, die seine Bücher nicht mögen. Und es gibt den Amateurpolitiker Grass, der Ulbrichts Propagandachinesisch in einer Manier redet, die fatal an die Hetze einer vergangenen Epoche erinnert. Wer sich in der Pose des blinden Eiferers gefällt, muß früher oder später politisch Amok laufen. Grass tat es in „Panorama“.

Diese Vorbemerkung war notwendig, damit klar wird, was sich als völlig unbegreifliche Fehlleistung darbot. Denn Grass verleumdete, beleidigte, hetzte und verstieg sich zu einer Boykottaufforderung.

Grass verleumdete den Verleger Axel Springer, er dulde, daß sich seine Zeitungen „wahrhaft faschistischer Methoden“ bedienten. Er beleidigte damit auch die Redakteure der zum Hause Springer gehörenden Zeitungen, die er überdies als „dienstwillige Journalisten“ bezeichnete. Er verketzerte die „Springer Presse“ als „verfassungswidrigen Staat im Staat“, der die „demokratische Ordnung der Bundesrepublik“ verletze. Er belog ein Millionenpublikum, indem er behauptete, die „Zeitungen des Springer Konzerns“ schädigten zunehmend die parlamentarische Demokratie. Er redete von einem „um sich greifenden Meinungsterror“. Und er forderte die Leser von Zeitungen des Hauses Springer auf, ihre „Lesegewohnheiten zu überprüfen“.

Es kann nicht mehr lange dauern, bis Grass bei jener Verwirrung angelangt sein wird, die Sebastian Haffner schon heute die Feder führt, wenn er im Zusammenhang mit dem Hause Springer schreibt: „Wenn es um die Verhinderung von Krieg und Bürgerkrieg geht, dann muß das Eigentum weichen.“ Wie Haffner lange vor ihm, hat jetzt auch Grass den Punkt erreicht, an dem er zwar nicht sein Ziel, aber jedes Maß verliert. Er disqualifiziert sich selbst.

An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß Grass einen Vorfall zum Anlaß seiner Schmährede nehmen konnte, der zur Kritik berechtigt. Drei – also keineswegs alle – zum Hause Springer gehörende Zeitungen hatten eine Falschmeldung verbreitet. Ihnen war passiert, wovor auch die gewissenhafteste Redaktion nicht gefeit ist – sie hatten sich geirrt. Aber inzwischen taten sie, was in einem solchen Fall jeder Redaktion Ehre macht: Sie haben ihren Lesern den Irrtum offen mitgeteilt.

„Panorama“ hatte die Geschmacklosigkeit, einem Millionenpublikum die Selbstenthüllung des „Politikers“ Grass zuzumuten. Ausgerechnet „Panorama“! Noch ist die Telefon-Abhör-Affäre nicht vergessen, die dem Abgeordneten Rasner Grund zu der Klage gab, „in oft liederlichem Umgang mit der Wahrheit“ verfolge „Panorama“ das Ziel, „die öffentliche Meinung zu vergiften“. An diesem Ziel scheint sich nichts geändert zu haben; denn was sonst, wenn nicht dieser Vorsatz, kann die „Panorama“-Redaktion des Ersten Programms dazu bewogen haben, auszustrahlen, was der ZDF-Intendant als unqualifiziert abgelehnt hatte.

In der Bundesrepublik wird Grass und „Panorama“ die üble Brunnenvergiftung schwerlich gelingen. Das Fernsehpublikum ist urteilsfähig genug, um Dichtung und Wahrheit des Günter Grass auseinanderzuhalten. Aber das Fernsehen hat eine monopolartige Stellung als Informationsbrücke über die Elbe hinweg. Die Infamie liegt darin, daß „Panorama“ wider besseres Wissen den Landsleuten drüben das Haus Springer als ein Ungeheuer des Meinungsterrors dargestellt hat. Genau das gleiche hämmert ihnen die SED ein.