So hingehört, scheint’s ein Wort der Metasprache zu sein, jener Sprache des äußersten Degagements, die hinreichend damit charakterisiert sei, daß sie jeglicher Politik und allem Tun ganz und gar fremd bleibt. Ausgesprochen aber wurde es im engsten Engagement. Dieses Wort, das nicht im Wörterbuch steht, heißt „dienstwillig“.

Einer der am meisten bekannten, nein: der bekannteste (mag ihn solch superlativische Form auch schrecken) Schriftsteller in Deutschland, der – in Dreiteufelsnamen – Dichter Günter Graß hat es, wenn nicht erfunden, doch frisch geprägt. Abs welchem Anlaß und auf wen es gemünzt wurde, braucht hier nicht zu interessieren. Hier geht es ums Wort: dienstwillig ...

Ein gutes Wort kann’s sein. Es könnte das dürftige Understatement-Vokabular des Deutschen bereichern. „Diensteifrig“, „dienstfreudig“, die durchaus im deutschen Wörterbuch stehen, sind für eine ganze Generation einmal zum Falschgeld im Sprachschatz geworden, falsch wie der Zungenschlag, wenn sie zu Lob und Ansporn gebraucht wurden. Zum ernsten Tadel sind sie vollends ungeeignet. Ihr „ei“ und „eu“ hat seinen euphemistischen Klang verloren. „Dienstwillig“ statt „diensteifrig“ oder „dienstfreudig“ – es ist das bessere Wort.

Es ist ein böses Wort. Es kommt nicht, es schleicht daher, den Dolch im Unterton. „Dienstwillig“, das impliziert Sklavencharakter, Dienerei vor Vorgesetzten oder auch das „willige“ Mädchen und so weiter. Im „willig“ steckt üblicherweise gebrochener oder doch gekrümmter Wille. Und dieses „dienstwillig“ ist ein Schimpfwort, das man nicht zu schreien braucht, das man sogar nuscheln kann. Leise Wörter aber treffen am tiefsten; und dieses Wort sitzt fest wie mit Widerhaken.

Es ist ein gutes, böses und ein gefährliches Wort. Es läßt das Grinsen spüren, mit dem der zufällig Erfolgreiche und zufällig ziemlich Unabhängige auf jeden anderen herabblickt: Nun diene mal willig! Das Wort macht betroffen und löst auch bei denen Unbehagen aus, die nicht gemeint, die weiter nichts sind als das, was heute üblich ist: Abhängige, Angestellte. Der Dichter Günter Grass hätte das althergebrachte „dienstbeflissen“ sagen sollen; er hätte dann genauer getroffen. Peter Weigel