Von Kurt Becker

Bald ein Jahr ist die Bonner Große Koalition im Amt. Aber wo bleibt die von ihren eifrigsten Verfechtern gepriesene „Konzentration der Kräfte“, die Mobilisierung bis dahin brach liegender Talente für die Staatsgeschäfte?

Gewiß, das Kabinett darf sich sehen lassen. In ihm sind mehr Begabungen vereint als in jeder Bundesregierung zuvor. Sonst jedoch grassiert in Bonn allenthalben die personelle Auszehrung: im Parlament, das durch den Aderlaß bei der Regierungsbildung noch saftloser geworden ist, und ebenso in den Ministerien und in den Parteien. Und außerhalb Bonns ist es eher schlechter als besser. Berlin enthüllte sich beim Abgang des Regierenden Bürgermeisters Heinrich Albertz als blutarmes Gemeinwesen – mit gerissenen Lokalmatadoren, aber ohne leuchtenden Kopf.

Das Auswärtige Amt in Bonn muß nun den gerade eingefuchsten Staatssekretär Klaus Schütz als Regenten nach Berlin ziehen lassen, ohne daß man überzeugt sein dürfte, er würde im Schöneberger Rathaus als Erster sich ebenso auszeichnen wie in Bonn als Zweiter und er übernähme nicht nur ein „Himmelfahrtskommando“. In Berlin wird ein Loch gestopft, in Bonn wird eines aufgerissen. Nichts als Verlegenheit breitet sich aus, wo jetzt für Schütz ein Nachfolger präsentiert werden muß.

Der Botschafter in Moskau, Gebhard von Walther, geht in Pension. Man weiß es seit langem, aber man weiß nicht, wer diesen wichtigen Platz ausfüllen könnte. Auf der Suche nach einem Kandidaten konnte Willy Brandt sich für kaum einen Vorschlag erwärmen.

Mit der Berufung von Staatssekretär Karl Carstens in das Palais Schaumburg gelang dem Kanzler zwar eine glänzende Lösung, aber er hat nur ein Problem verlagert: denn nun ist es an Gerhard Schröder, sich nach einem ebenbürtigen Ersatz für Carstens im Verteidigungsministerium umzusehen. Auch die Phalanx der Staatssekretäre ist schütter geworden.

Und im Parlament? Die erste Reihe ist gelichtet. Wie sehr, das würde uns eine große außenpolitische Debatte im Bundestag bewußt machen. Die Sozialdemokraten beispielsweise könnten ohne ihren Fraktionsvorsitzenden Helmut Schmidt gar nicht mehr zum Kampf in die Arena steigen, wenn sie in solcher Debatte nicht nur verblichene Archivpapiere verlesen wollten. Die Freien Demokraten können nicht wirkungsvoll opponieren, selbst nicht, wenn sie es möchten. Seit Erich Mondes Resignation sind sie vollends führerlos. Die „Partei der Köpfe“ tut sich sogar schwer, nun wenigstens einen Kopf vorzuweisen. Sie zaudert noch, in Walter Scheel der Weisheit letzten Schluß zu sehen.