Inhalt Seite 1 — Eisblumen aus Gasen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie der Wasserdampf der Luft im Winter an den kalten Fensterscheiben zu Eisblumen erstarrt, so gefrieren unter bestimmten Umständen auch die anderen gasförmigen Bestandteile unserer Atmosphäre zu bizarren Gebilden von ungeahnter Schönheit. Was keines Menschen Auge je geschaut hat, konnten jetzt zwei Berliner Physiker, die Diplom-Ingenieure Oleg Bostanjoglo und Burkhard Lischke, erstmals zeigen. In einem gewöhnlichen Elektronenmikroskop machten sie die durchsichtige und flüchtige Materie, die uns umgibt, Sauerstoff, Stickstoff und andere Gase zehntausendfach vergrößert sichtbar. Ein Zusatzgerät verwandelte die Gase im Mikroskop in Kristalle, hart wie Eis.

Die neue Vorrichtung öffnet der Wissenschaft einen wichtigen Weg: Mit ihr lassen sich auch andere Stoffe – nicht nur Gase – bei Temperaturen dicht über dem absoluten Nullpunkt, der bei -273,2 Grad Celsius liegt, genau studieren, etwa Metalle, biologische Präparate, Kunststoffe und andere chemische Produkte. Die Elektronenmikroskopie stößt damit in eine weitere Dimension vor – das Mikroskopieren bei tiefsten Temperaturen, in Bereichen, in denen sich die Materie von ganz anderen Seiten zeigt und oft besondere Eigenschaften annimmt, zum Beispiel jeden elektrischen Widerstand verliert oder superflüssig wird.

Mit ihrer Arbeit, einem Kühlsystem für die Objektkammer des Elektronenmikroskops, ist den beiden Forschern ohne Zweifel ein großer Wurf gelungen. Dabei hatten sie ursprünglich ein ganz anderes Ziel vor Augen. Am I. Physikalischen Institut der Technischen Universität Berlin unter Leitung des Experimentalphysikers Professor Dr. Hans Boersch war ihnen die Aufgabe gestellt, bestimmte Fragen der Quantenmechanik an Supraleitern nachzuweisen. Der Effekt der Supraleitung, bei dem ein Magnetfeld ohne äußere Energiezufuhr fast wie ein Perpetuum mobile bestehen bleibt, kommt nur bei sehr tiefen Temperaturen vor und so gerieten ihre Tieftemperatur-Experimente unverhofft, wie in der Wissenschaft so oft, in eine Richtung, die nicht minder Erfolg versprach.

Bei der Konstruktion der tiefgekühlten Objektkammer stießen die beiden Physiker indes auf beträchtliche Schwierigkeiten, die schon anderen Wissenschaftlern schwer zu schaffen gemacht hatten. Zum einen soll das unter Zimmertemperatur stehende Elektronenmikroskop den Kühleinsatz nicht erwärmen. Zum anderen darf der Elektronenstrahl das Präparat nicht so aufheizen, daß es nicht mehr bei konstant tiefer Temperatur gehalten werden kann und sich infolge Wärmeausdehnung hin und her bewegt oder sogar aus dem festen Zustand in den flüssigen oder gasförmigen gerät. Schließlich muß im Mikroskop beim Betrieb ein hohes Vakuum herrschen.

Die Abschirmung der Kühlvorrichtung vom übrigen Gerät stellte mithin das Kernproblem dar. Die Suche nach dem geeigneten Werkstoff zum Isolieren begann. Die Berliner Forscher fanden ihn in einem alltäglichen Material – Plexiglas. Es erwies sich unter den verschiedenen Stoffen als am besten geeignet, die Temperaturgegensätze aufzufangen. Bei dem Kühlvorgang selbst konnte man auf Entwicklungen von anderer Seite zurückgreifen. Dabei wird verflüssigtes Heliumgas der Kühlkammer von außen zugeführt. Durch ständiges Abpumpen verdampfenden Heliums lassen sich Temperaturen bis in drei Grad über dem absoluten Nullpunkt erreichen. Fast genauso kalt wird das Präparat auf dem Objektträger gehalten, der mit der Kühlkammer in Kontakt steht, aber auch genau in der Bahn des Elektronenstrahls liegt.

Um nachzuprüfen, ob ihre Apparatur die gewünschten tiefen Temperaturen liefert, benutzten Bostanjoglo und Lischke Gase; die Werte, bei denen sie in einem Vakuum flüssig oder fest werden, sind bekannt. Doch eine unbekannte neue Welt tat sich ihnen auf, als sie die an der Objektträger-Folie zu Kristallen erstarrten Gase im Elektronenmikroskop betrachteten. Nicht nur der Formenreichtum der Kristalle aus Stickstoff, Wasserstoff, Xenon oder Sauerstoff überraschte. Es gab auch so etwas wie eine wissenschaftliche Sensation.

Sauerstoff gefriert im Mikroskop bei einigen zwanzig Grad über dem absoluten Nullpunkt. Wird er beim Bestrahlen mit Elektronen weiter abgekühlt, dann geschieht etwas Erstaunliches. Die Kristalle werden nicht, wie zu erwarten wäre, noch fester. Vielmehr gerät der Sauerstoff in einen zwar stabilen, aber ungeordneten Zustand; er verwandelt sich unter Elektronenbeschuß in eine sogenannte amorphe Phase. Aus dieser Beobachtung folgt: Selbst in unmittelbarer Nähe des absoluten Nullpunkts spielen sich in festen Körpern noch chemische Reaktionen und Umwandlungen ab.