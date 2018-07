Inhalt Seite 1 — Entschuldigung bei Arnold Zweig Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Panorama“, 25. September 1967

Es besteht Grund, sich bei einem deutschen Schriftsteller zu entschuldigen.

Am 9. September dieses Jahres stellte die „Berliner Morgenpost“ unter einer knalligen Schlagzeile Behauptungen auf, die ich ihrer Infamie wegen nicht wiederholen will. Es wurden dem bald 80jährigen, in Ost und West geehrten Schriftsteller Arnold Zweig Äußerungen in den Mund gelegt, die Arnold Zweig als „faustdicke Lügen“ der „Berliner Morgenpost“, des „Düsseldorfer Mittag“ und des „Hamburger Abendblatt“ bezeichnete; denn dreistimmig tönte die Diffamierung, nachdem die Berliner „nachtdepesche“ mit einer falschen Meldung den Ton angegeben hatte.

Der Zweck aller Lügen war es, einen Konflikt zwischen Arnold Zweig und der Deutschen Demokratischen Republik, in der er nach freier Wahl lebt, zu erfinden. Die Tatsache, daß sich die DDR während und nach der Nahostkrise dem Staat Israel gegenüber unvernünftig und ausschließlich machtpolitisch verhalten hat, sollte den Zwecklügen den Anschein von Wahrheit geben. Ein Journalist, Heimann aus Haifa, und der Israelische Schriftstellerverband wurden, um die Falschmeldung seriös zu kleiden, als Zeugen und Quellen der Information genannt. Als nach Arnold Zweigs Dementi auch Heimann und der Israelische Schriftstellerverband dementierten, brachen die Lügen zusammen: Übrig blieb und bleibt die Beleidigung eines großen deutschen Schriftstellers; übrig bleibt die abermals bestätigte Erkenntnis, daß es den Zeitungen des Springer-Konzerns in der Bundesrepublik und in Westberlin immer noch möglich ist, mit wahrhaft faschistischen Methoden Zweckmeldungen zu verbreiten, die zwar den politischen Vorstellungen des Herrn Springer und seiner dienstwilligen Journalisten entsprechen, den Betroffenen jedoch – diesmal Arnold Zweig – gefährlich schädigen könnten, gäbe es keine Gegenstimmen.

Die empörten Reaktionen vieler westdeutscher Tages- und Wochenzeitungen, der spontane Wille der Rundfunk- und Fernsehanstalten, die Wahrheit wiederherzustellen, läßt immerhin hoffen, daß die lange Zeit, in der die Springer-Presse wie ein verfassungswidriger Staat im Staat die demokratische Ordnung der Bundesrepublik verletzen konnte, demnächst vorbei sein wird.

Es wird Aufgabe des Deutschen Presserates, des Bundestages und des Bundesverfassungsgerichtes sein, gegen die zunehmende Schädigung der parlamentarischen Demokratie durch die Zeitungen des Springer-Konzerns einzuschreiten. Aber auch dem einzelnen Bürger in unserem Land fällt die Verantwortung zu, seinen Protest gegen die zweckdienliche Verleumdung des Schriftstellers Arnold Zweig anzumelden und – da ihm diese Entscheidung offensteht – seine Lesegewohnheiten als Zeitungsleser zu überprüfen. Wir haben die Zeitungen, die wir verdienen.

Als Rest bleibt wieder einmal die bittere Erkenntnis, daß die Teilung unseres Landes jeden Versuch erschwert, Arnold Zweig direkt unsere Verbundenheit mit seiner Person und seiner Arbeit mitzuteilen.