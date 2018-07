Montreal

Ursprünglich sollte an diesem Tage ein neuer Rekord gefeiert werden: Letzten Freitag, achtunddreißig Tage vor Schluß, erreichte expo 67 das Ergebnis der Brüsseler Weltausstellung von 42 073 561 Besuchern.

Die Expo-Leitung hatte indes keine Zeit für Zeremonien, es gab Wichtigeres zu überlegen: Am Tage vorher waren die städtischen Bus- und Metrofahrer überraschend in einen Lohnstreik getreten. Die Angestellten verlangen statt bisher 2,77 Dollar Grundlohn die Stunde 3,50 Dollar; mit den Kinder-, Wohnungs-, Kleidungs- und sonstigen Zuschlägen und Vergünstigungen (1,22 Dollar) würden sie bezahlt werden wie die Fahrer der städtischen Müllabfuhr – sagte die „Montreal Transport Employees Union“, würden, sie weit an der Spitze aller Verkehrsbediensteten Kanadas stehen und die Stadt bereits im ersten Jahr zusätzliche vier Millionen kosten – sagte die städtische Transport Commission und bot 4,24 Dollar an. Bis ein Kompromiß gefunden wird, sind die entscheidenden Verkehrsmittel für den An- und Abtransport der Besuchermassen für expo 67 blockiert.

Die Montrealer Taxichauffeure machen derweil das Riesengeschäft. In den Schlangen an den Taxiständen der beiden Hauptausgänge der Ausstellung warten zuweilen tausend Menschen und mehr, obwohl hier bis zu vier Wagen pro Minute vorfahren. Da inzwischen auch die Autoüberdrüssigsten ihren Wagen wieder benutzen, um zur Arbeit oder zur Schule in die Stadt gelangen zu können, sind die Hauptverkehrsstraßen völlig verstopft, und das nicht nur um die rush hour.

Fahrräder sind inzwischen in Mengen wieder aufgetaucht, hitchhiking bringt manchen weiter; private Autobesitzer, die sich an dem Betrieb beteiligen mögen, fahren bis zu zehnmal zwischen Ausstellungsgelände und Innenstadt hin und her und laden bis zu sieben Personen in ihren Chevrolet. Eine kanadische Rundfunkgesellschaft charterte in der Umgebung Omnibusse, deren Abfahrt den Ausstellungsbesuchern von den riesigen Leuchtschrifttafeln bekanntgegeben wird. Die Canadian National Railway setzte Pendelzüge ein, die auf freier Strecke in Expo-Nähe halten; an der Nothaltestelle standen am Sonnabend in einer zeitweise achthundert Meter langen Schlange die Leute fast eine Stunde lang für die Rückfahrt an.

„Man soll die Entschlossenheit der Besucher nicht unterschätzen“, sagte Peter Koehl, Director of Operatings bei der Expo. Trotzdem: Die täglichen Besucherzahlen liegen nur etwa 25 bis 30 Prozent unter den Hochrechnungen der Computer.

Auf zwei Millionen kanadische Dollar pro Streikwoche werden sich, nach ersten Schätzungen, die Einbußen der Ausstellung selber belaufen, während die Konzessionäre in den Restaurants und Souvenirshops vermutlich 5,5 Millionen Dollar pro Woche weniger umsetzen werden. Daß jedoch „Passport to Paradise“, ein Restaurant mit Südseespezialitäten, gerade in diesen Tagen als erstes Unternehmen in Konkurs ging, steht mit dem Streik kaum in Zusammenhang.

Erstaunlich sind die Ruhe und Gelassenheit, mit der die Ausstellungsbesucher, die in den Schlangen warten, den Streik kommentieren, erstaunlich, daß die Gewerkschaft es sich vor sich selbst leisten kann, in dieser Hochkonjunktur in den Streik zu gehen, erstaunlich vor allem, daß die Ausstellungsleitung in die Verträge mit den Transportunternehmungen der Stadt keinerlei rückversichernde Paragraphen eingebaut hat. Inzwischen hat sie ihre Versäumnisse erkannt und sofort die Verträge gekündigt. Expo-Besucher haben freilich eine Weile ihren Einfallsreichtum beweisen müssen, wenn sie on site und – was eben noch schwieriger ist – wieder zurückkommen wollen. Heinz Josef Herbort