Sehr sehenswert:

„Die Nonne“, von Jacques Rivette. Der kirchlicher Proteste wegen vom französischen Zensor ein Jahr den Kinos ferngehaltene Film nach Diderot ist kein antiklerikales Pamphlet. Er kritisiert in dem Schicksal, das Suzanne Simonin, der Nonne wider Willen, zustößt, allgemeinere gesellschaftliche Mechanismen der Unterdrückung und Korruption. Indem er diese herauspräpariert, erreicht der Film – ohne „historische Parallelen“ zu konstruieren, ohne gewaltsame Aktualisierung im Stil der polnischen „Mutter Johanna von den Engeln“ – überzeitliche Aktualität.

„Belle de Jour – Schöne des Tages“, von Luis Bunuel. Prostitution macht aus einer treuen, aber frigiden Bürgersfrau einen Menschen. Buñuel erzählt das mit freundlichem Gleichmut, fast mit Humor. Alles ist friedlich zusammengerückt: Die Einbildung ähnelt der Wirklichkeit, die Sklaverei dem Glück, die Treue dem Betrug. Überall regiert absolute Zweideutigkeit. Buñuel hat erkannt, daß, wo Konventionen und Riten brüchig geworden sind, nichts mehr zu Provozieren vermag als in der Schwebe gehaltene Bedeutungen.

Im Fernsehen:

„Panzerkreuzer Potemkin“, von Sergej M. Eisenstein (1925). Einer von mehreren russischen Revolutionsfilmen, mit denen das Fernsehen das Jubiläum der Oktoberrevolution sinnvoll begeht – denn: „Der Film ist die einzige Kunst, in der Sowjetrußland Bedeutendes geschaffen hat. Die Affinität zwischen dem jungen kommunistischen Staat und der neuen Ausdrucksform ist offensichtlich ... Der Mensch ist (hier) mit seinen Ideen, seinem Glauben, seiner Hoffnung nur eine Funktion der dinglichen Welt, in der er lebt; die Doktrin des historischen Materialismus wird im russischen Film zum künstlerischen Formprinzip“, schreibt Arnold Hauser in seiner „Sozialgeschichte der Kunst und Literatur“. (Zweites Deutsches Fernsehen, 6. 10.)

Sehenswert:

„Protest“, von Karel Reisz. Die Geschichte eines liebenswerten Londoner Vorstadt-Bohemiens, der von gläubigen Marxisteneltern erzogen wurde und unter anderem auch deshalb unfähig ist, mit seiner charmanten Frau aus gutem Hause auszukommen. Karel Reisz („Samstagsnacht bis Sonntagmorgen“) versucht, den sozialkritischen Ernst der „Kitchen-sink“-Schule, aus der er kommt, mit der rebellischen Munterkeit Richard Lesters zu verschneiden. Das Resultat ist unterschiedlich, neben treffsicheren Gags stehen lange Passagen, in denen statt Originalität das Bemühen um diese vorherrscht.