Von Otto F. Beer

Von dem heute dreiunddreißigjährigen Wiener Beamten Peter Marginter war vor zwei Jahren nicht nur kein Roman bekannt, sondern auch nichts von jener kleinen Prosa, die für gewöhnlich größeren epischen Evolutionen vorangeht. Im vergangenen Herbst hat sein Erstling („Der Baron und die Fische“) in Österreich beträchtliches, in der Bundesrepublik geringes Aufsehen gemacht. Nun folgt der zweite Roman Marginters, in der Tonart verwandt, in der Qualität unterschiedlich –

Peter Marginter: „Der tote Onkel“; Verlag Langen Müller, München; 159 S., 12,80 DM.

In Marginters erstem Roman war von einem Baron Creutz-Querheim die Rede, dessen Leidenschaft der Ichthiologie gilt. Er führt nun einen aussichtslos scheinenden Kampf gegen die von der Opposition favorisierten Fischotter, die seine wertvolle Sammlung zu dezimieren drohen.

Mit seinem Sekretär Dr. Simon Eybel, den er dem kaiserlichen Lotterieamt abspenstig gemacht hat, begibt sich der Baron zu seinen schottischen Verwandten, damit diese ihm zu Hilfe kommen. Der Laird befiehlt eine familiäre Strafaktion gegen Österreich, und so setzt sich der ganze Clan mittels Luftballons in Bewegung. Den Baron Creutz-Querheim, seinen Sekretär und seinen schwarzen Diener Pepi Bounaparte Novak trägt der Wind in die Pyrenäen, wo ihr Ballon zerschellt. Während die schottische Invasion in Österreich scheitert, geht der freiherrliche Ichthiologe dem großen gelehrten Abenteuer seines Lebens nach, indem er in einer Höhle singende Fische entdeckt, die er allerdings als ordinäre Säugetiere erkennen muß. Am Ende einer Reihe skurriler Abenteuer verwandelt er sich selbst in einen Fisch und kann nur durch die Kunst dreier Alchimisten wieder zu seiner menschlichen Existenz zurückgeführt werden.

Wie man sieht, mangelt es Marginter nicht an Phantasie. Gelegentlich drängt sich der Eindruck auf, dies alles sei eine Art Herzmanovsky mit Soda. Doch erweist sich Marginter dem Vorbild zum Trotz als ein Erzähler von eigenständiger, höchst verwinkelter Phantasie. Wir bewegen uns in einer schwer zu definierenden Zeit, in der es gleichzeitig den Kaiser in Schönbrunn und Penicillin gibt, Fernsehen und Petroleumlampen, Guldenwährung und Atomphysik. Der gelehrte Baron schreibt ‚für die Marburger zoologische Gesellschaft eine kurze Abhandlung über das Verhältnis des Teufelsfisches zur Inquisition, in der er unwiderleglich nachwies, daß ein solches nicht bestanden hatte“. Die in Österreich dingfest gemachten schottischen Teilnehmer der Ballonexpedition werden „bedingt zu fünf Jahren verschärften Wassertretens verurteilt und unverzüglich über die Grenze abgeschoben“. Marginter breitet ein k.u.k. Abstrusitätenkabinett aus, das er geschickt mit alchimistischen Elementen durchsetzt.

Diese skurrile Phantasie-Eruption machte auf das zweite Buch Marginters neugierig. „Der tote Onkel“ nennt sich im Untertitel ein „Krimisterium“ und weist insofern Querverbindungen zum ersten Buch auf, als wir dem durch das lotterieamt und die alchimistischen Initiationen hindurchgegangenen Sekretär Dr. Eybel in einer älplerischen Kleinstadt wieder begegnen. Doch geht es hier vordergründig um das schwarze Schaf einer solid-bürgerlichen Familie Träubesser, einen Möchtegern-Maler, der seine Angehörigen jede Weihnacht durch skandalumwitterte Bilder aus der Familienchronik in Angst und Schrecken versetzt hat und nun eines geheimnisvollen Todes gestorben ist. Aus seinen Tagebüchern geht hervor, daß der gescheiterte Künstler sich an einen suspekten „Oneiropraktiker“ gewendet hat, in der Hoffnung, von ihm in Träume versetzt zu werden, die ihn aus seiner kreativen Ohnmacht hochreißen sollen. Das Experiment gelingt zu gut: Träubesser schlüpft im Traum in die Existenz eines Doppelgängers, eines französischen Malers, dessen schöpferische Potenz er sich aneignet, wogegen das Double seiner künstlerischen Fähigkeiten mehr und mehr verlustig geht. Die Lösung des „Krimisteriums“: Der Tote war gar nicht Träubesser, sondern der zur Rache aufgebrochene französische Doppelgänger.